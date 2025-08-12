La cuestión Vizcarra, por Mirko Lauer

La cuestión de Martín Vizcarra y las próximas elecciones merece comentario. Como el inhabilitado político encabeza las encuestas, la autoridad electoral ha perdido a las encuestadoras (empresas privadas) que se abstengan de incluirlo en sus sondeos. Vizcarra toma esto con calma, y saluda a sus simpatizantes.

La encuestadora del caso es CPI, que le da un 15% de intención de voto, por encima de los otros dos favoritos, que son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Vizcarra ya no aparecerá en las encuestas, suponemos, ¿pero qué va a hacer? Y a dónde irá toda esa popularidad? El político no puede hacer campaña, pero quizás sí orientar el voto.

Si puede hacer esa orientación, entonces podríamos verlo como el gran elector del 2026. Así, la opinión de Vizcarra sería un claro material de segunda vuelta, con encuestas o sin ellas. El obvio favor del JEE a Fujimori quedaría neutralizado. Alguién va a aprovechar esa alta intención de voto que se quiere disimular hoy.

Luego está el asunto de la inhabilitación. No entraremos a discutir la pertinencia de esa sanción. Pero hay candidatos que tienen pendientes asuntos con la ley (Fujimori uno de ellos), y a los que la coalición del poder no ha tenido a bien inhabilitar. A los vizcarristas nadie les va a quitar de la cabeza que allí hay una injusticia.

Ahora bien, a pesar de que los votos de Vizcarra están sueltos en plaza y parecen endosables, no hay un solo partido que se haya comprado la imagen política del personaje. Podría ser un temor al celo fiscalizador de la autoridad electoral. O quizás Vizcarra está en el corazón del pueblo, como él dice, pero no en el del gremio político.

Quienes se animen a comprar ese huachito pueden armar una suerte de pre-bancada declaradamente vizcarrista en su lista parlamentaria. Votos que además beneficiarán a la plancha de la agrupación anfitriona. Salvo que el servicial JEE prohiba incluso mencionar el apellido del moqueguano en un contexto electoral.

¿Hasta dónde puede llegar la participación de un inhabilitado? ¿Afecta al que lo aprovecha? Tiene toda la pinta de un asunto de libertad individual. Voto por los autorizados a recibir mi voto, pero puedo expresar simpatía por quién me de la gana, siempre y cuando no sea apología del terrorismo. De esto último hay varios casos en el Congreso.