Ni los militares israelíes le creen a su gobierno, por Farid Kahhatt

En un artículo en este diario titulado “Hamás utiliza la ayuda como un arma con la complicidad de la ONU”, el embajador israelí Eran Yuvan menciona como base de sus afirmaciones “Informes desde Gaza y múltiples investigaciones”, así como “testimonios creíbles e imágenes ampliamente difundidas”. Sin embargo, no cita una sola de esas fuentes, así que no hay cómo corroborar sus afirmaciones. A continuación citaré las investigaciones y fuentes independientes y verificables que contradicen todas esas afirmaciones.

Israel, por ejemplo, acusó a 12 trabajadores de la agencia de la ONU para los refugiados (la UNRWA), de participar en los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023. La ONU creó una comisión independiente para investigar ese alegato, presidida por la exministra de Asuntos Exteriores francesa Catherine Colonna. Esa comisión concluyó que no había evidencia alguna en favor del alegato y mencionó que “Israel aún no ha aportado pruebas que demuestren” esa acusación. De lo que sí hay evidencia es del respaldo de sucesivos gobiernos del Likud (el partido de Netanyahu), a lo que hoy es Hamás, incluso antes de su creación. Sobre esa etapa, el lector puede remitirse al testimonio del Brigadier General israelíYitzhak Segev, recogido en un reportaje de David Shipler aparecido en marzo de 1981 en el diario The New York Times, donde admite que “los fundamentalistas islámicos también están recibiendo ayuda israelí”. Por razones como esa, quien fuera funcionario israelí para asuntos religiosos en Gaza, Avner Cohen, declararía en 2009 al Wall Street Journal que “Hamás, para mi gran pesar, es una creación de Israel”. En octubre de 2023, el diario israelí Haaretz cita a Netanyahu diciendo a congresistas de su partido en 2019 que “Cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino debe respaldar el fortalecimiento de Hamás y transferir dinero a Hamás”. Y Netanyahu reconoció el hecho, según constata este titular del diario El País, del 22 de mayo de este año: “Netanyahu admite que su Gobierno permitió que Qatar enviara fondos a Hamás desde 2018”.

El embajador sostiene que “vastas cantidades de ayuda internacional, principalmente financiadas por países occidentales, son requisadas de forma rutinaria por referentes de Hamás”. No puede citar evidencia alguna de ello, porque las fuentes e investigaciones independientes o de parte sostienen lo contrario. Por ejemplo, la agencia del gobierno estadounidense USAID, concluye que “No hay evidencia de que Hamás haya robado la ayuda humanitaria de Gaza” (título de la nota sobre el tema de France24, del 25 de Julio de 2025). Ni siquiera el ejército israelí coincide con la versión del embajador. El 26 de Julio pasado, el diario The New York Times titula así su nota: “No hay prueba de que Hamás robe en forma rutinaria la ayuda de la ONU, según oficiales militares israelíes”. Eso es algo que también refuta el 26 de mayo pasado unaagencia de la ONU: Cindy McCain, Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de esa entidad, también niega que Hamás robe los suministros de alimentos en Gaza.

Hamás es responsable de múltiples crímenes, pero el único responsable del crimen de privar a Gaza de ayuda humanitaria e, incluso, del robo de la poca ayuda que llega, es el gobierno de Israel. Por eso en noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y su ex ministro de defensa, Yoav Gallant, “por el crimen de guerra de usar el hambre como método de guerra”. Y, estando acusado de ese crimen, el primero de marzo de 2025 la cuenta en X del Primer Ministro israelí anunció su decisión de ”detener el ingreso de todos los bienes y suministros a la franja de Gaza”. Y en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia admitió una demanda por genocidio contra Israel. Sobre el robo de alimentos, el 6 de Junio de 2025 la agencia alemana DW, recordaba que “Netanyahu admite que Israel apoya a grupo hostil a Hamás” en Gaza. La notaañade que el grupo en cuestión (liderado por Yasser Abu Shabab), es calificado por el European Council on ForeignRelations como “una banda criminal (…) acusada de saquear camiones de ayuda”. A su vez, el gobierno de Jordania acusa a colonos israelíes de vandalizar los camiones de ayuda que busca enviar a Gaza.

En su artículo, el embajador israelí sostiene que “Un faro de esperanza asomó con el establecimiento de la red de ayuda alternativa manejada por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) y facilitada por Israel”, y culpa a Hamás por las muertes en torno a sus centros de distribución, “luego culpando escandalosamente a Israel por las víctimas resultantes”.Nuevamente, las investigaciones independientes culpan a los soldados israelíes y a los contratistas de la GHF. El 27 de Junio de 2025 el diario Haaretz cita a oficiales y soldados del ejército israelí diciendo que la red de GHF“es un campo de exterminio”, pues “se les ordenó disparar contra multitudes desarmadas cerca de los sitios de distribución de alimentos en Gaza, incluso cuando no había una amenaza”. La agencia Associated Press cita a Anthony Aguilar (entre otros exempleados de la GHF), sosteniendo que contratistas estadounidenses de esa agencia “están disparando con armas de fuego a los Palestinos que buscan alimentos en Gaza”. Médicos sin Fronteras llama a los centros de la GFH “sitios orquestados de asesinatos y deshumanización” (al momento de escribir este artículo eran más de 1400 los civiles muertos bajo esas circunstancias).

El 11 de Julio de 2025, el medio Times of Israel citaba una encuesta según la cual el 74% de los israelíes estaba a favor de poner fin a la guerra en Gaza para liberar a los rehenes en poder de Hamás. El 24 de mayo pasado el mismo medio citaba una encuesta según la cual 55% de los israelíes creen que la prioridad de Netanyahu es permanecer en el poder y no liberar a los rehenes. El pasado 4 de Agosto unos 600 ex jefes de seguridad israelíes exigían el fin de la guerra en Gaza. El propio Jefe de Estados Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir (nombrado por Netanyahu), se opone a los planes de su gobierno en Gaza. El embajador Yuvan, antes que a su país, representa a Netanyahu, un individuo acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad quien, según palabras del ex Primer Ministro israelí, Ehud Barak, miente con la misma facilidad con la que respira (por ejemplo, sostiene que Irán está a meses de obtener una bomba nuclear desde 1996).

Como siempre, estoy dispuesto a debatir públicamente con el embajador o sus defensores de oficio sobre esta materia.