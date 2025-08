El último rey de Escocia, por Mirko Lauer

Le Journal du Dimanche, periódico semanal francés considerado de extrema derecha, paradójicamente se mofó hace dos días de Donald Trump al llamarlo “el último rey de Escocia”. Esto alude a su paso por Turnberry, donde tiene propiedades, y al escenario desde donde le impuso a la Unión Europea, vía Ursula von der Leyen, sus nuevos úkases arancelarios.

El artículo de Alexandre Mendel es una explicación más del estilo Trump en la geopolítica: “vertical, encarnado, fundado sobre la relación de fuerzas”. En esa medida, lo ve como un tipo de política que una UE tecnocrática y sofisticada ha dejado atrás. Añade Mendel que también Rusia acaba de descubrir que Trump no discute las cosas.

En otras palabras, la idea es que tenemos a un nuevo emperador en el mundo, o estamos a un paso de tenerlo. Foreign Policy elabora sobre el punto comparando a Trump con el Napoleón que buscó imponerse a Rusia en el siglo XIX. Viene implícito que semejante autoritarismo siempre va a llevar a problemas, en casa o afuera.

Pero la mención al “último rey de Escocia” va más allá de lo geográfico. La frase recuerda que en el estupendo filme del mismo nombre, el sangriento y rimbombante dictador africano Amin Dadá (Forest Whitaker) se llama a sí mismo de igual manera. Trump no es Amin Dadá, pero sus modales se están haciendo cada día más autoritarios.

Soltarle dos submarinos nucleares a Rusia es un gesto imperial (e irresponsable, Sr. Marco Rubio). Que Trump haya despedido a la estadígrafa que cumplió con revelar malas cifras sobre empleo en los EE. UU. es un gesto monárquico. Desde que llegó a Washington, el hombre se viene moviendo entre estilos arcaicos: imperial, monárquico, olímpico.

¿Qué efectos viene teniendo todo esto? Dentro de los EE. UU., la popularidad de Trump, según la encuesta de The Economist, está: 40 % a favor, 55 % en contra, 4 % no sabe. No parece algo que le quite el sueño a Trump, pero sí puede afectar al Partido Republicano en las elecciones parlamentarias de mediados del 2026.

Es evidente que Europa está molesta con Trump y ese 15 % de aranceles, y eso va a tener consecuencias. Con el 39 % que le ha caído encima, Suiza está más molesta todavía. Así, entre los molestos y los resignados, el mundo va acumulando tirria contra Trump.