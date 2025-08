Buscando pleito en el Titicaca, por Mirko Lauer

El incidente con Bolivia producido por Dina Boluarte en su mensaje a la Nación parecía algo efímero. Pero ha seguido allí, ardiendo como una candelita de muladar. Luis Arce, presidente del supuesto Estado fallido, ha protestado. El canciller Elmer Schialer insiste en que se está buscando una solución diplomática a lo sucedido.

Lo primero que llama la atención es que un aspecto tan importante como declarar fallidos a otros Estados no haya sido consultado con Schialer. Quizás Torre Tagle hubiera recomendado no entrar a esos temas, o por lo menos hubiera sugerido cambiar Bolivia por Nicaragua o algún otro. ¿Se sabe quién escribió ese discurso mocho?

Bolivia está pasando por un mal momento económico, pero no como para decir que Perú y su vecino altiplánico son el día y la noche. Las políticas de Evo Morales, otrora amigote de los antiguos socios políticos de Boluarte, han dejado al país altiplánico muy magullado. Nada que no le pueda suceder mañana a alguno de los países andinos.

Alguien podría decir que un argumento para considerarnos fallidos a nosotros en el Perú es la calidad de la presidencia accidental de Boluarte y su flotante entorno. Los economistas independientes no se cansan de hacer notar cuánto hubiéramos mejorado con un gobierno, Ejecutivo y Legislativo, más eficiente, y menos abierto a serias sospechas.

En cuanto a la presente crisis institucional de Bolivia, casi no hay aspecto en el cual personajes peruanos no participamos como socios en la delictividad, expresada en diversas modalidades de contrabando. Arce ha tenido la elegancia de no recordárselo a Boluarte, una política al parecer dada a lanzar la primera piedra.

Entonces, Estado fallido no, república hermana sí, acaso el país más parecido al nuestro en todo el mundo. También vital para los planes de integración andinos. Es un error de Boluarte mirar a Bolivia por encima del hombro, como quizás nos miran a nosotros otros países. Será un éxito para Schialer si logra tomar la foto con los dos presidentes.

El principal problema hoy para Bolivia es Evo Morales, con su peinado de fraile campanero (la exacta expresión es de Mario Vargas Llosa), empecinado en repetir su ciclo de obstrucción en la economía boliviana. Finalmente, ¿debe Boluarte darle explicaciones a Arce? Algo debería hacer. Quizás su gusto por los viajes sugiera una salida.