Hoy en opiniones que a nadie le interesa, por Rossana Alayza Massera

En el amplio universo de contenido de entretenimiento (streaming) que alguien puede consumir en todas las plataformas, el medidor por el que me rijo es si me entretiene o no. Así de simple y básica. El consumo es amplio: documentales, romances, crimen, terror; en el que se incluyen buenos programas o series con humor inteligente y esas series que son tan malas que una hasta llega a amar odiarlas.

Si bien la primera temporada se lanzó en el 2017, recién esté año me enganché con El cuento de la criada (The Handmaid's Tale). Breve resumen sin spoilear: un ala ultraconservadora se apodera de partes de EEUU y funda la nueva República de Gilead, donde las mujeres son ciudadanas de segunda categoría en el que se desempeñan como amas de casa, incubadoras de concepción del nuevo país o esclavas.

La serie tiene 6 temporadas que transcurren en ocho años, como consecuencia de la pandemia en el 2020 y la huelga de escritores del 2023. El día que empecé a ver esta serie, estuve hasta altas horas de madrugada y por primera vez en la vida (o en mucho tiempo) una serie ficticia de televisión perturbó mi ánimo y mi sueño. Cada capítulo que transcurría, empatizaba más con el estrés, miedo e indignación de la protagonista y demás actrices en el drama.

Rápidamente, llegué a la conclusión de que El cuento de la criada, es, realmente, el sueño de mucha gente ultraconservadora en un país como el Perú. No es casualidad ni son hechos aislados que la congresista Jáuregui celebre triunfante que ahora una niña violada debe parir. A la vez, el 28 de junio se celebró la marcha del orgullo en Lima y Rafael López Aliaga cerró el centro de Lima a la comunidad LGTBI. El mensaje quedó bien claro: ustedes no son bienvenidos aquí. Al mismo tiempo, durante los días previos, les cambió la ruta y los hostilizó en todo el proceso de organización del evento más importante del año. En el mismo mes, Carlos Canales prohíbe los megáfonos en un plantón pacífico en un plantón pacífico donde quienes acuden son una mayoría de vecinos de la tercera edad. Canales no ve al vecino como igual. Las críticas y protestas los hacen enemigos del municipio y les envía cartas notariales en represalia. Es un trato lleno de prepotencia, arbitrariedad y desprecio. Si por él fuera, también colgaría a sus detractores, como hacían en Gilead.

Todo esto, es Renovación Popular. Un partido que ha venido a imponerse, a quitar derechos, desconocer acuerdos y a desfalcar a la Municipalidad de Lima. Lo que a los renovadores no les gusta ni conviene, ya sea en nombre de Dios, la familia o en respuesta a la “agenda caviar” será destruido. Lima (y la inmensa deuda que futuros alcaldes tendrán que asumir hasta el 2038) potencia mundial.

Renovación Popular es el retraso, el abuso y la sinrazón; y vamos a acabar muy mal si no dejamos de vivir todos estos sucesos de manera inerte. Perú ya es un narco-minería ilegal estado fallido ligeramente funcional en el que vamos camino a la ruina. No olvidemos que las grandes tiranías y el fascismo avanzan porque la gente no se une a tiempo para detenerlos. Siempre son unos pocos “locos”, “exagerados”, “quejones” los que hacen bulla desde el inicio, hasta que se convierte en un movimiento. Recordemos que la movilización social es una fuerza con la que, históricamente se ha demostrado, que la unión de todos es más fuerte que la fuerza de uno. Que nuestro hartazgo no sea resignación. Hoy Renovación va contra las niñas violadas y hombres y mujeres homosexuales; mañana serán todas las mujeres, luego los niños autistas, los ancianos pobres, aquellos quienes sufran de depresión y más. No van a parar hasta hacer su propia versión de El cuento de la criada mientras se llenan los bolsillos. Y ahora, ¿nosotros lo vamos a permitir?