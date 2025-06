Un mundo al revés, por Rosa MarÍa Palacios

Si quiere escuchar un sonido desgarrador busque el audio de un bebe sufriendo un ataque de tos ferina. El ahogo del niño es de una angustia espantosa. No se necesita ser una madre o un padre para empatizar con la desesperación de un bebe en medio de un sufrimiento, que puede llevar a la muerte. ¿Por qué es muy probable que usted nunca haya tenido que escuchar este horror? Porque la tos ferina es una enfermedad que se previene con vacunación. Los bebes de 2, 4 y 6 meses reciben una vacuna pentavalente (tos ferina, tétanos, difteria, hepatitis, influenza) y un refuerzo a los 18 meses y a los 4 años. Con eso, están protegidos.

Lamentablemente, en medio de un brote de tos ferina, a muerto un niño en Lima y 9 adultos en Loreto. Una enfermedad que hace décadas es prevenible y que tiene tratamiento con antibióticos ha matado este año a diez personas y aquí no pasa nada. ¿Las razones? Una población infantil post pandemia que debe estar vacunada en un 95% solo ha logrado un 70% de cobertura. No hay, en salud pública, ninguna intervención mas costo efectiva que la vacunación. A un precio bajísimo salvas millones de vidas. Es el gran triunfo del siglo XX, pese a ideas conspirativas y paranoicas que tanto daño hacen y cuyos promotores no asisten a los entierros de los niños que matan. ¿No es acaso prioritario salvar vidas para el Ministerio de Salud? ¿Para los padres? ¿Para toda la sociedad? Entonces, ¿por qué michi no se vacuna en lugar de estar contando muertos?

Un aeropuerto nuevo debe ser mejor que el anterior. Si se gastan millones de nuestros impuestos en cualquier obra de infraestructura es para traer mejoría a las vidas de los usuarios, o al menos a la mayoría de ellos. ¿Pero si la novedad es caos? ¿Si el cambio perjudica? Los primeros tres días de operación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fueron el juego de la lotería. Volar o no volar, vaya usted a saber si ocurriría y en que plazos. Combustible que no podía suministrarse a aviones con pasajeros esperando horas; colas interminables para chequear y pasar seguridad; modernísimos tomógrafos que no operan a la velocidad necesaria; filtraciones de agua; espacios todavía en construcción; maletas que no aparecían sino hasta dos horas después, toda la pesadilla ocurrió junta, con vuelos cancelados y pasajeros furiosos.

La promesa de un viaje, que empieza mal. Sin embargo, la buena noticia es esta: cuando la empresa privada la embarra, su posibilidad de enmendar es mucho mas rápidaque en la empresa pública. Para el jueves, que use el aeropuerto, todo estaba resuelto, excepto una cosa: los accesos responsabilidad del Ministerio de Transportes. No estarán hasta dentro de cuatro años. ¿Por qué? Porque pusieron, en el mundo al revés en que vivimos, la carreta delante de los caballos. Un botón de muestra: La nueva estación del metro llegará al viejo aeropuerto. ¿Para qué?Vaya usted a saber, pero así se aprobó y así queda.

Las líneas de Nazca son orgullo nacional. Sus figuras, desde el colibrí hasta el mono, son iconos de laperuanidad, utilizadas desde la marca Perú, hasta la artesanía popular. El sitio arqueológico, unas 700 hectáreas, es patrimonio de la humanidad declarado por Unesco. Sin embargo, el Estado reservó un espacio de 5000 kilómetros cuadrados para proteger futuras investigaciones y descubrimientos de geoglifos no conocidos. Esta área abarca las provincias de Nazca y Palpa, lo cual establece una carga administrativa sobre sus habitantes. Para liberar áreas se requería un plan de manejo de toda la zona para que todas las actividades convivieran sin afectar el patrimonio cultural. ¿Se hizo el plan? No. El ministro redujo casi 40% del área por resolución ministerial, sin consultar con nadie. Hizo, en primer lugar, lo que tenía que hacer en ultimo lugar. Primero haces el plan, luego de liberas el área. Aquí, primero libera el área, ¿y después tendremos plan?

Estas son tres historias solo de esta semana. Tres historias de servicios públicos básicos: salud, transporte, cultura. Podría escoger decenas más. No es que el servicio no exista, no es el que el servicio no se preste, no es que alguien quiera que el servicio no se preste más. Por el contrario, son servicios urgentes, prioritarios y necesarios. Lo que debería ser intolerable es que todo salga al revés.

¿El mundo cambia a una velocidad que a veces no nos permite asimilar el cambio? Cierto. Si Dina Boluarte puede ser investigada por serios delitos en el congreso mientras el mismo congreso le autoriza un viaje a Niza (que la Constitución le prohíbe pero que el TC le avala); si su asesor favorito, el censurado exministro Santibañez está impedido de salir 18 meses del país; si Keiko Fujimori dice que no sabe si será candidata a la presidencia cuando todos sabemos que sí lo será por cuarta y no última vez; si el Defensor del Pueblo tiene que ocuparse de defenderse a si mismo y a su familia de graves imputaciones; si el líder policial de un escuadrón de la muerte condenado a 36 años de prisión fue defendido con dinero público; si todo esto sucede a la vez y en la misma semana desarrollamos un sentido del mundo patas arriba donde lo inverosímil es la realidad.

“Me dijeron que en el mundo del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres”. La canción de María Elena Walsh, “El reino del revés”, 1963, resultó una profecía en el Perú.