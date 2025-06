Mineros ilegales en Nazca, por Mirko Lauer

Acabamos de descubrir que la minería ilegal está llegando a las zonas arqueológicas. El ministro de Cultura está recortando el área protegida que incluye a las líneas de Nazca, con el insólito argumento de que es demasiado grande. Al mismo tiempo nos informa de la presencia de mineros ilegales operando en la zona, pero puntualiza que eso no tiene nada que ver con la reducción del área Nazca.

Durante siglos la principal amenaza para el patrimonio arqueológico fueron los huaqueros. Luego vinieron los invasores de tierras. Ahora los mineros ilegales pueden volverse una tercera generación de depredadores. Más organizados, si cabe, que huaqueros y traficantes de tierras, y ciertamente más violentos. No sorprende, entonces, que el titular del ramo haya cedido terreno ante ese gremio.

En el caso de Nazca, y el de la arqueología en general, el choque que se viene es entre el Estado y los recursos de la minería ilegal. ¿Cómo es eso de que recién bajo presión de la prensa, el ministro informe sobre los mineros ilegales, y en cierto modo justifique su presencia en él área. Es una historia sobre la que todavía hay mucho que contar.

A pesar de todos los monumentos históricos que el Perú tiene, y en los que ha invertido mucho dinero y trabajo, nuestro turismo va a la zaga de anteriores cifras y de las de otros países de la región. ¿Cómo sería si esos monumentos se vuelven nuevos epicentros de la guerra entre el Estado y las bandas criminales? No queremos, tampoco, imaginar el día en que las bandas controlen los monumentos mismos. Aguas calientes (Cusco) nos da un ejemplo verosímil.

Ahora Nazca necesita varias cosas. Una es poner al día el método para observar las líneas. Otra es un sistema para cuidar la integridad del patrimonio. Por último, hacer más cómoda y entretenida la visita turística. Todo cual exige buscar un ministro menos indiferente ante las necesidades de la cultura.

Una prueba de que los estudios en que dice ampararse el recorte de la zona protegida de Nazca no funcionen es que hace no tanto un grupo de científicos usando la AI descubrió nuevos dibujos, donde no se les esperaba. No dejemos que el miedo del ministro a los mineros ilegales funcione como un pésimo precedente.