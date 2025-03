Nunca cumplió lo ofrecido, por Mirko Lauer

¿La censura del ministro del Interior puede ser vista como un éxito de la convocatoria a la marcha que reclamó su salida? En todo caso, lo que no pudieron los paros de transportistas y otros gremios, lo logró el anuncio de que fuerzas políticas disímiles estaban empezando a movilizarse con decisión a la vez cívica y electoral.

¿Hay vida política después de Juan José Santivañez? Claro que sí. La congresista que lideró la censura ya está proponiendo la vacancia de Dina Boluarte, aunque eso no parece estar en las cartas. La presidenta ha optado por una respuesta llana: simplemente va a reemplazar al ministro por “otro valiente”. Él mismo ha dicho que se va a su casa. Para Boluarte es el primer golpe serio desde que tuvo que cambiar a Alberto Otárola

Todo lo cual hace pensar que no habrá cambalache en el gabinete, y que Santivañez no pasará a otra cartera. Moverlo de ministerio sería una provocación. Pero si está dispuesto a quedarse tranquilo, quizás sea premiado con una embajada, por el tiempo que le quede a este gobierno, y a este Canciller. No descartemos que Santivañez aproveche su salida para colocarse en el partidor electoral.

¿A qué apunta Boluarte cuando se refiere a “otro valiente” para el ministerio del Interior? ¿Es solo un halago a su ministro y amigo? ¿O ya nos está entregando el perfil del sucesor? Imaginamos a un general dispuesto a pelear una guerra en dos frentes, una contra el crimen y la otra contra la oposición política. Ambos para cuidarle las espaldas a la presidenta. Un encargo complicado, para quien lo quiera.p

Es de esperar que la reunión de Boluarte con tres ministros antes del pleno en el Congreso no haya sido en pos de un reemplazo. Pues lo que se va a necesitar es otra cosa. Va a ser necesario traer la ayuda técnica, y eso es un equipo, no una sola persona. Tal vez los mercenarios yanquis contratados por Noboa sean un exceso, pero ya está claro que se va a precisar talento profesional de dentro y de fuera del país.

Ahora que tiene una opositora de peso, Boluarte va a tener que cambiar de estrategia. Ya no es solo cosa de durar hasta el 2026. También tendría que llegar con todos los huesos sanos.