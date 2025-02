Santiváñez debe irse

Un 87% de los entrevistados en encuesta publicada este fin de semana considera que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debe apartarse del cargo porque bajo su gestión se ha incrementado la acción de la delincuencia en el país.

Quienes piensan que se ha producido esta disparada de la criminalidad son el 74% de los ciudadanos. Es una percepción, pero que está vinculada a la realidad. Las cifras lo revelan: hay más crímenes violentos. El promedio es de 6 casos por día. En lo que va del año hay 223 asesinatos según Sinadef.

Resulta significativo que estas cifras vayan acompañadas de nuevas evidencias que se ven reflejadas en las investigaciones forenses: en los últimos 5 años hay más crímenes con armas de fuego que de arma blanca. Y también se ha podido establecer que ahora los cadáveres presentan huellas de haber recibido gran cantidad de balazos, práctica usual del sicariato para asegurar el cumplimiento de su horrenda tarea.

Así como la percepción de los ciudadanos va de la mano con la realidad, hay que señalar que la población tiene claro de quién es la responsabilidad. No basta con frases declarativas, paseos con fotos y aparición en los medios. Santiváñez no tiene estrategia y las medidas aisladas que va lanzando al paso no han logrado éxito. Su gestión es desastrosa y la ciudadanía es consciente de este fracaso.

Los expertos señalan que lo único que permite enfrentar este tipo de ola criminal es la inteligencia policial. El actual ministro ha sido responsable de haber desmantelado las unidades especializadas, ha perseguido por razones de venganza política a los más reputados policías expertos y sigue empeñado en enlodar su trayectoria, pese a que ya han sido pasados al retiro. Por todo esto, resulta increíble que siga al frente del Mininter, salvo que las razones para conservarlo apunten más bien a alentar aún más a las organizaciones criminales. Veremos.