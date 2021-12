¿Década perdida o comienzo del cambio?, por Humberto Campodónico

Durante el super ciclo de precios de las materias primas, del 2003 al 2014, casi todos los países exportadores de minerales e hidrocarburos vieron crecer fuerte su PBI, así como el empleo y se redujo la pobreza. Incluso, se afirmaba, también se redujo la desigualdad.

Se creyó que ese crecimiento duraría muchos años, incluso décadas. Bastaba con poner “piloto automático” a las políticas económicas y el mero crecimiento del PBI haría que “los problemas se vayan solucionando”. Agreguemos que había bastante autocomplacencia por el “éxito” de sus políticas. No se tomaba en cuenta lo esencial: que la gran demanda de las materias primas se debía a que China se estaba industrializando y había entrado de lleno al mercado mundial, lo que se reconfirmó con su ingreso a la Organización Mundial de Comercio en el 2001.

El frenazo del super ciclo llevó a un crecimiento mediocre del 2014 al 2019, la llamada “media década perdida”. De hecho, el Perú creció solo 3.1% en esos años a diferencia del 6.3% durante el super ciclo.

La cuestión es que, ahora, después de la pandemia (¿podemos decir eso ahora que arrecia la variante ómicron?), los precios de las materias primas han vuelto a subir fuerte: minerales, hidrocarburos, biodiesel, fertilizantes, entre otros. Por eso, Perú ha batido el récord de exportaciones en el 2021: US$ 61,900 millones. Ojo, antes no se había llegado ni a US$ 50,000 millones.

¿Nuevo super ciclo de precios altos de las materias primas o solo un hipo alcista pospandemia? Para unos, el super ciclo se mantendrá pues estamos en una transición energética: de los combustibles fósiles (hidrocarburos) contaminantes a las energías renovables (solar, eólica) y estas van a necesitar minerales para las paletas de viento y los paneles solares.

Para otros, esa nueva demanda no va a traducirse en precios altos duraderos pues, de un lado, la economía mundial aún no sale de la crisis del 2008 y la economía china tiene serios problemas, por lo que la reactivación no sería duradera. Y la demanda de las renovables no puede sostener nuevos “super ciclos” de las materias primas.

Para José Antonio Ocampo, exsecretario Ejecutivo de CEPAL, estaríamos en otra “década perdida”: “Con el colapso económico de 2020, la recuperación limitada de 2021 y un crecimiento moderado esperado para 2022, está claro que la región se encuentra en medio de otra década perdida. Si 2023 es similar a 2022, el crecimiento anual promedio para el período 2014-23 sería de solo 0,7% anual, peor que la tasa anual de 1,4% durante la década perdida de los años 80″ (1).

Cierto, las cifras del Perú son mejores: creceremos 13.2% el 2021, más que todos los países de la región. También son alentadoras las cifras del bajo déficit fiscal, los niveles de deuda externa, así como recuperación del empleo y el repunte de la inversión privada y la inversión pública. Ahora bien, igual regresamos tasas de crecimiento de 3.4% y 3.2% del PBI en el 2022 y 2023 (BCR).

O sea que no basta con el crecimiento del PBI como se creyó, repetimos, de manera autocomplaciente, en la época del “duradero” super ciclo. De ahí la necesidad de los cambios políticos y de paradigma, en el Perú y en la región, como lo vemos mes a mes, año a año.

Aquí el MEF ha priorizado las mesas ejecutivas para impulsar las sinergias entre el sector público y el privado: acuicultura, forestal, turismo y sector minero-energético. También está la reforma del sistema de pensiones, público (ONP) y privado (AFP), la reforma tributaria minera y la renegociación de los contratos de Camisea, sobre todo en las regalías del gas exportado que, hoy, ha triplicado sus precios.

Hay mucho más en el camino de la diversificación productiva que permitiría evitar otra década perdida. Pero una cosa es clave: el presidente Castillo debe, ya, asumir sus responsabilidades y liderar ese cambio para el cual fue elegido. Feliz 2022.

(1)”La nueva década perdida de América Latina”, Project Syndicate 20/12/21

https://bit.ly/3eumXrM.