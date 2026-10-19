España ordena el confinamiento de 145 municipios por inundaciones que dejan 3 muertos y graves daños

Las inundaciones provocadas por la dana Adam llevaron al confinamiento de 145 municipios en Valencia y Alicante

Las inundaciones provocadas por la dana Adam llevaron al confinamiento de 145 municipios en Valencia y Alicante AFP

Las inundaciones provocadas por la dana Adam obligaron a las autoridades de España a ordenar el confinamiento de 145 municipios de Valencia y Alicante ante el riesgo que representan las lluvias torrenciales. El temporal dejó 4 víctimas mortales, viviendas anegadas, carreteras afectadas y localidades con dificultades de acceso. Los servicios de emergencia desplegaron equipos terrestres, helicópteros y embarcaciones para auxiliar a los afectados.

La situación más delicada se concentró en la Comunidad Valenciana, donde las precipitaciones provocaron crecidas de barrancos y arrastraron vehículos. Las autoridades comenzaron a levantar las restricciones en buena parte de las localidades, aunque mantuvieron las medidas preventivas en algunos puntos ante la posibilidad de nuevas inundaciones. La emergencia también afectó a otras zonas del litoral mediterráneo, con avisos meteorológicos y alteraciones en el transporte aéreo.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Oliva, el municipio más golpeado por las inundaciones

Oliva, en la provincia de Valencia, registró algunos de los daños más graves. El agua irrumpió en calles y viviendas, mientras varias personas necesitaron ayuda para salir de zonas inundadas. Los equipos de emergencia atendieron a residentes atrapados y alrededor de 130 personas fueron alojadas en un refugio habilitado en el municipio.

Las lluvias también afectaron a localidades cercanas al barranco de la Gallinera, donde el aumento del caudal elevó el riesgo para la población. En distintos puntos de la región, los servicios de rescate recurrieron a helicópteros y embarcaciones con el fin de llegar hasta personas aisladas por el agua.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con otros equipos, participó en las operaciones de auxilio. Cruz Roja informó de que había ayudado a más de 400 personas durante la emergencia. El despliegue incluyó personal especializado para responder a las inundaciones y apoyar a quienes tuvieron que abandonar sus viviendas.

Sánchez coordina la emergencia y ofrece todos los recursos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció los recursos necesarios para hacer frente a los efectos del temporal. La respuesta estatal se coordinó con las autoridades regionales y los equipos desplegados en las zonas afectadas, en medio de las tareas de rescate y la evaluación de los daños.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, pidió cautela ante la magnitud de la emergencia y rechazó las comparaciones precipitadas con la dana de 2024, que dejó 233 muertos. Las autoridades insistieron en la necesidad de seguir las indicaciones oficiales mientras persistiera el peligro por las precipitaciones y las posibles crecidas.

El episodio también reabrió el debate sobre el impacto del cambio climático en las tormentas mediterráneas. Los científicos citados en los reportes señalaron que el calentamiento global intensifica este tipo de fenómenos. Además, España había registrado un septiembre excepcionalmente cálido y el verano más caluroso de su serie histórica, de acuerdo con la información proporcionada.

Baleares y Cataluña, en alerta por nuevas lluvias

La dana Adam también alteró la actividad en los aeropuertos de Baleares. Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar 12 vuelos y desviar otros 13, además de provocar retrasos. Las autoridades mantuvieron la atención sobre la evolución de las lluvias ante la posibilidad de nuevas incidencias.

En Cataluña, los servicios de emergencia siguieron de cerca el riesgo de crecidas repentinas en ríos y arroyos. Las alertas respondieron a la previsión de precipitaciones intensas que podían provocar inundaciones en zonas vulnerables.

El temporal puso bajo vigilancia varias áreas del litoral mediterráneo, donde la acumulación de agua y el desbordamiento de cauces podían complicar los desplazamientos y las labores de asistencia.