Este es el botón del teléfono que debes apagar para evitar a los estafadores: miles lo tienen activado

Los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone, poseen diversas funciones que la mayoría de las personas suele mantener activas todo el tiempo, incluso cuando no las está usando. Un claro ejemplo es el Wi-Fi, que muchos usuarios dejar encendido, aunque estén fuera de casa y navegando con sus datos móviles. Así como este, hay otros ejemplos muy conocidos.

Además del Wi-Fi, es común que el GPS (ubicación), el NFC y otras opciones estén activas en todo momento. Aunque la mayoría de estas funciones no representan un peligro directo, hay una en particular que no es recomendable dejar habilitada de manera permanente, ya que podría ser aprovechada por estafadores o criminales. Nos referimos al Bluetooth. ¿Por qué?

¿Qué es el Bluetooth y para qué sirve?

El Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite la transferencia de datos entre dispositivos a corta distancia. Se usa para que nuestro smartphone, tablet o computadora inteligente pueda conectarse a otros dispositivos, como auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, altavoces, entre otros accesorios, sin necesidad de cables.

Aunque la principal ventaja del Bluetooth es la comodidad, muchos usuarios tienen la costumbre de mantenerlo activo incluso cuando no han vinculado ningún dispositivo a su celular. Esto representa un riesgo significativo, ya que los ciberdelincuentes podrían aprovechar esto para acceder a la información almacenada en tu teléfono inteligente.

¿Por qué no es recomendable mantener el Bluetooth siempre activado?

Existe un tipo de ciberataque llamado Bluebugging, mediante el cual un hacker puede aprovechar el Bluetooth para tomar el control de un dispositivo sin que su dueño lo note. Una vez que logra acceso, el atacante tiene la capacidad de espiar llamadas y mensajes, extraer información personal e incluso alterar la configuración del equipo de forma remota.

Por otro lado, el Bluesnarfing es otro ataque dirigido a dispositivos con Bluetooth activado, pero su propósito principal es el robo de datos. A diferencia del Bluebugging, este método permite a los ciberdelincuentes acceder de manera no autorizada a la información almacenada en el dispositivo, como contactos, mensajes, correos electrónicos y archivos multimedia.

Es importante señalar que los usuarios más expuestos a estos ataques son aquellos que utilizan modelos lanzados hace varios años. Esto se debe a que los celulares modernos cuentan con versiones avanzadas de Bluetooth, como la 4.0 y 5.0, que incorporan medidas de seguridad adicionales y requieren la autorización del usuario para establecer una conexión.