Los 2 himnos más bellos de Sudamérica: son los únicos en el top 10 del mundo y superan a Francia

Un estudio de The Economist ha revelado que los himnos nacionales de Uruguay y Brasil se encuentran entre los 10 más bellos del mundo, superando a emblemáticas composiciones como las de Perú y Francia. Este reconocimiento destaca la riqueza musical y emocional de estas obras. La investigación de la prestigiosa revista británica analizó la capacidad de los himnos para evocar sentimientos y reflejar la identidad de sus países.

En este contexto, los himnos uruguayo y brasileño han sido valorados por su complejidad y su impacto emocional, ocupando el tercer y cuarto lugar en el ranking. Este logro es significativo, ya que pone de relieve la importancia cultural de estos himnos en el continente sudamericano, donde la música y la identidad nacional están profundamente entrelazadas.

Los himnos destacados de Sudamérica

El himno nacional de Uruguay, titulado "Orientales, la Patria o la Tumba", ha sido elogiado por su melodía y simbolismo. The Economist lo compara con una obertura operística de Rossini, resaltando su capacidad para trascender fronteras y épocas. Compuesto en el siglo XIX, este himno refleja la lucha y el espíritu del pueblo uruguayo, convirtiéndose en una obra maestra que celebra su identidad nacional.

Con 11 estrofas y ocho versos, el himno uruguayo es el segundo himno más extenso del mundo. Foto: Barrio.

Por su parte, el himno nacional de Brasil es considerado uno de los más creativos del mundo. Su melodía ha resonado en competiciones de fútbol y ha dejado una huella en la memoria colectiva. A pesar de la controversia sobre su autoría, el himno sigue siendo una joya musical que destaca en el subcontinente.

La posición de otros himnos en el ranking

En el ranking de The Economist, el himno nacional de Francia, "La Marsellesa", ocupa el duodécimo lugar. A pesar de su rica historia y significado, no logró posicionarse entre los primeros. Sorprendentemente, el himno de Perú no aparece en esta lista, lo que ha generado asombro entre quienes consideran su himno como uno de los más emotivos de Sudamérica.

El himno más bello según la IA

La inteligencia artificial de Google, Gemini, también ha participado en el debate sobre los himnos nacionales más hermosos. Según su análisis, el himno nacional de Argentina es el más hermoso del mundo, destacando su letra patriótica y melodía marcial, que evocan un profundo sentimiento de amor y unidad entre los argentinos.

Los himnos de los dos países sudamericanos ocupan los puestos 3 y 4 del ranking. Foto: Composición LR/iShot.

Los 12 himnos más bellos del mundo según The Economist

The Economist ha presentado una lista de los 12 himnos más hermosos del mundo, evaluando su capacidad para evocar emociones y representar la identidad nacional. Desde la solemne "Kimigayo" de Japón hasta la vibrante "Hino Nacional Brasileiro", estos himnos son testimonio de la rica herencia cultural de sus respectivas naciones. A continuación, se presentan los 12 himnos más bellos según el estudio:

Nkosi Sikelil’iAfrika (Sudáfrica)

Himno de la Federación Rusa

Orientales, la Patria o la Tumba (Uruguay)

Himno de Brasil

Sche ne vmerla (Ucrania)

Kimigayo (Japón)

Hatikvah (Israel)

Sayaun Thunga Phool Ka (Nepal)

Deutschlandlied (Alemania)

Star-Spangled Banner (Estados Unidos)

Land of My Fathers (Gales)

La Marsellesa (Francia)

Claves sobre los himnos de Uruguay y Brasil