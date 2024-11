En el ámbito de los himnos nacionales, una clasificación de The Economist ha ubicado a un himno sudamericano como el más hermoso de la región y el tercero en el mundo. Este logro sobresaliente coloca a este himno por encima de otros reconocidos, como los de Perú y Francia, que también destacan por su emotiva melodía y profundidad.

La revista británica ha llevado a cabo un exhaustivo estudio de los himnos nacionales, evaluando su capacidad para despertar sentimientos y reflejar la identidad de cada nación. Este himno en particular ha sido comparado con una obertura operística de Rossini, destacando por su complejidad y belleza, lo que le ha valido un puesto destacado en esta prestigiosa lista.

La revista británica ha llevado a cabo un exhaustivo estudio de los himnos nacionales. Foto: Andina

Este es el país de América Latina con el himno nacional más bello

El himno nacional de Uruguay fue elegido por The Economist como el tercero más hermoso del mundo, superando a emblemáticas composiciones como el himno de Perú y el de Francia.

El himno uruguayo, "Orientales, la Patria o la Tumba", se destaca no solo por su melodía, sino también por su rica historia. The Economist lo ha comparado con una obertura operística de Rossini, resaltando su complejidad y belleza. La letra poética de este himno refleja la lucha por la independencia y la identidad nacional, convirtiéndolo en una obra maestra que trasciende generaciones.

La clasificación, que incluye a Sudáfrica y Rusia en los primeros dos lugares, resalta la capacidad del himno uruguayo para evocar sentimientos de identidad y pertenencia. Compuesto en el siglo XIX, "Orientales, la Patria o la Tumba" no solo es una pieza musical, sino un símbolo de la lucha y el espíritu del pueblo uruguayo.

El ranking de los himnos nacionales

En la lista de The Economist, el himno de Sudáfrica ocupa el primer lugar, seguido por el de Rusia. El himno uruguayo se sitúa en el tercer puesto, mientras que el himno nacional de Francia, "La Marsellesa", se encuentra en el duodécimo lugar. A pesar de su fama mundial como símbolo de revolución y libertad, no logró captar la atención suficiente para estar entre los primeros diez. Por su parte, el himno peruano no aparece en esta lista, lo que ha sorprendido a muchos que lo consideran uno de los más emotivos de Sudamérica.

1. Nkosi Sikelil’iAfrika - Sudáfrica

2. Himno de la Federación Rusa - Rusia

3. Orientales, la patria o la tumba - Uruguay

4. Himno de Brasil - Brasil

5. Sche ne vmerla - Ucrania

6. Kimigayo - Japón

7. Hatikvah - Israel

8. Sayaun Thunga Phool Ka - Nepal

9. Deutschlandlied - Alemania

10. Star Spangled Banner - Estados Unidos

11. Land of My Fathers - Gales

12. La Marsellesa - Francia