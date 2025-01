Alianza Lima está buscando sus últimos refuerzos para cerrar su plantel de la temporada 2025. Uno de los nombres que venía sonando es el del delantero Lucas Cano. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que las negociaciones entre los íntimos y el futbolista argentino se cayeron.

Según el periodista Gerson Cuba, el artillero, finalmente, jugará en Deportivo Táchira de Venezuela, equipo que está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Quién es Lucas Cano?

Lucas Cano, el talentoso futbolista argentino de 29 años, se destaca en la posición de delantero. Su trayectoria comenzó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, equipo en el que dio sus primeros pasos como profesional. A lo largo de su carrera, ha pasado por diversos clubes, como Felda United, La Serena de Chile, Chacarita Juniors, San Martín, Arsenal y Guemes.

En el año 2024, Cano tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de Sport Huancayo, donde participó en 33 encuentros oficiales y logró anotar 16 goles. En la actualidad, su carta pase tiene un valor estimado de 450.000 euros, según la información proporcionada por el portal especializado Transfermarkt.

Argentinos Juniors (2011-2017)

(2011-2017) Felda United (Malasia, 2016-2017)

(Malasia, 2016-2017) Deportes La Serena (Chile, 2018)

(Chile, 2018) Chacarita Juniors (Argentina, 2018-2019)

(Argentina, 2018-2019) San Martín de Tucumán (Argentina, 2020-2022)

(Argentina, 2020-2022) Arsenal de Sarandí (Argentina, 2022)

(Argentina, 2022) Güemes (Argentina, 2023)

(Argentina, 2023) Sport Huancayo (Perú, 2024-presente).

Refuerzos de Alianza Lima para el 2025

Alianza Lima ha dado a conocer hasta el momento la incorporación de Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud, Fernando Gaibor y Guillermo Viscarra. Por otro lado, Miguel Trauco ya se encuentra en la capital y próximamente será presentado de manera oficial.

Además, el equipo blanquiazul cuenta con dos plazas de extranjeros disponibles para la temporada 2025. En las próximas horas se revelarán los nombres de los últimos refuerzos del club.

Miguel Trauco (lateral izquierdo)

Jean Pierre Achimbaud (volante)

Guillermo Enrique (latera derecho)

Fernando Gaibor (volante)

Guillermo Viscarra (arquero).

Franco Navarro confirmó que Brian Farioli no fichará por Alianza Lima

En los últimos días, Brian Farioli llegó a Lima para fichar por Alianza Lima. No obstante, el volante argentino no pasó los exámenes médicos y no firmará contrato con los íntimos.

Ante ello, Franco Navarro, director deportivo del cuadro blanquiazul, confirmó que el centrocampista no está en las mejores condiciones y que fue un pedido expreso del técnico Néstor Gorosito.

"Sabíamos de sus antecedentes. Fue un pedido del comando técnico de Néstor Gorosito y nos manifestaron que estaba en perfectas condiciones, pero el área médica de Alianza Lima después de una exhaustiva y minuciosa revisión, llegó a la conclusión que no está apto para entrenar", señaló.

Recordemos que el Farioli solo había disputado 8 encuentros oficiales en la temporada pasada con Colón de Santa Fe, debido a algunas lesiones fuertes que sufrió.