La actriz de OnlyFans, Lily Phillips, ha desatado una ola de controversia al proponer un desafío que ha captado la atención de sus seguidores y detractores por igual. La modelo británica de 23 años compartió un video a través de sus redes donde se preparaba para poder empezar su reto en una modalidad de "Get ready with me".

Phillips, conocida por su contenido en la plataforma de suscripción, ha establecido un ambicioso reto: pasar de 101 a 1.000 hombres en un solo día. Este desafío no solo busca establecer un nuevo récord, sino que también plantea preguntas sobre los límites de la sexualidad y la percepción pública de las mujeres en la industria del entretenimiento para adultos.

Un récord polémico

El récord que Lily Phillips busca romper no es común. La idea de tener relaciones con 1.000 hombres en un solo día plantea interrogantes sobre la salud, la seguridad y el consentimiento. La actriz ha declarado que ha tomado todas las precauciones necesarias para garantizar que el evento se realice de manera segura y consensuada. Además, ha enfatizado que cada participante será informado y deberá dar su consentimiento explícito antes de participar.

Para documentar su experiencia, Phillips compartió varios videos que muestran el proceso antes y después del maratón. Uno de estos videos fue grabado bajo la popular tendencia “get ready with me” (prepárate conmigo), donde mostraba su preparación para el evento. “Voy un poquito tarde… pero los chicos no pueden empezar sin mí”, comentó la modelo mientras se preparaba.

Phillips compartió varios videos que muestran el proceso antes y después del maratón. Foto: X

Lily Phillips responde a las redes sociales

La noticia desató una ola de críticas en redes sociales, a las que Phillips respondió abiertamente: “He recibido muchas críticas… entiendo su posición, pero desde mi perspectiva, solo soy una chica que intenta disfrutar y crear contenido para ustedes”. La modelo subrayó que, a pesar de los comentarios negativos, encuentra satisfacción en su trabajo y no deja que las críticas la afecten. “Esto es algo que me divierte, lo disfruto. Nadie me está obligando, y siento que estamos retrocediendo a una época en la que las mujeres eran avergonzadas por sus decisiones”, expresó en sus redes sociales.

Phillips enfatizó que su propósito no es motivar a otras mujeres a seguir su ejemplo, sino reafirmar su autonomía y libertad de decisión. Según ella, este reto no solo busca complacer a sus seguidores, muchos de los cuales participaron en la jornada, sino que también representa una manera de fortalecer su conexión con la audiencia.