Tiempo de cambio para La Agencia®, para los clientes y para las marcas

Los tiempos están cambiando en el mundo de las comunicaciones y en las agencias debemos siempre estar un paso adelante.

Hoy más que nunca la evolución de las comunicaciones se da de forma constante. Los canales a través de los cuales podemos desarrollar mensajes para llegar al P.O. de nuestros clientes evolucionan rápidamente, y es nuestro deber como creativos conocerlos y estar al tanto, ya que esto nos ayudará a potenciar las ideas que podemos desarrollar.

Por eso, en La Agencia® nos hemos puesto como meta este año no solo continuar con las plataformas que ya conocemos (Facebook, Instagram y YouTube), sino que propondremos más y nuevos canales.

Justo ayer por la noche le preguntaba a un cliente por qué no hacíamos un perfil de TikTok (antes Musical.ly) para captar la atención de su público más joven. Mi cliente no sabía que era TikTok y eso me hizo pensar en una cosa: que en un mundo en el que todo pasa tan rápido es importante y casi nuestra responsabilidad proponer a las marcas con las que trabajamos nuevos canales para explorar.

¿Por qué no tener un perfil de Spotify, por ejemplo? ¿Quién no recuerda el disco que Miki Gonzales saco con Café Inkaterra en el año 2004? Realizar un soundtrack para una marca podría ser súper útil, con la diferencia (o la ventaja) de que ya no habría venderlo en formato CD, sino que se subiría a Spotify. Este es solo una muestra de cómo las marcas evolucionan, se renuevan y encuentran nuevas formas de mantenerse siempre vigentes.

Otra situación: hoy sabemos que la ley de alimentos limitará a la industria, y que en algunos casos se deberá hasta sacar a los personajes de dibujos de los empaques. Pero, ¿qué pasa si al sacarlos los convertimos en influencers? ¿A qué chico no le parecería cool ver al osito que antes vio en el empaque ahora en TikTok o con su propio perfil de Instagram? Si bien como madre sé que somos los padres quienes tomamos la decisión de comprar tal o cual producto, son nuestros hijos los que son influenciados mucho más por las marcas que elegimos.

En La Agencia® buscamos salir de lo convencional y proponer estrategias OFF y ONLINE transversales que rompan los paradigmas, trabajando siempre junto a las centrales medios propuestas innovadoras que potencien de forma creativa el uso de las plataformas.

Fuente: Mercado Negro.