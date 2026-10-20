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Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE hiere de gravedad a ciudadano estadounidense durante un arresto en un condado de Los Ángeles

El hecho, grabado en video, muestra cómo agentes federales, en una camioneta sin distintivos, arrestaron a González mientras paseaba en bicicleta.

ICE hiere de gravedad a ciudadano estadounidense durante un arresto.
ICE hiere de gravedad a ciudadano estadounidense durante un arresto. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El último sábado, se reportó un nuevo abuso por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hacia una persona en Estados Unidos. En esta oportunidad, las autoridades fracturaron el brazo a un ciudadano estadounidense durante una intervención en Long Beach, Los Ángeles, y todo quedó registrado en video.

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ICE fracturó el brazo de un ciudadano estadounidense en Long Beach

Todo el suceso ocurrió la tarde del sábado 17 de octubre cerca de la intersección de Locust Avenue y Ellis Street, en el norte de Long Beach. Allí los agentes federales aplicaron una pistola Taser al ciudadano, identificado como Ricardo González, lo que causó gran indignación entre los vecinos.

Un video de vigilancia grabó el momento exacto en el que una camioneta sin ningún distintivo le bloqueó el paso al ciudadano estadounidense cuando paseaba en una bicicleta eléctrica por el vecindario. Del auto descendieron al menos cuatro enmascarados, algunos con chalecos con la inscripción 'ICE', cuando se acercaron a González y lo tiraron al suelo para esposarlo.

"Él simplemente iba en bicicleta por una calle residencial, en su propio barrio, y de repente apareció ICE, a toda velocidad por las calles, a 50 millas por hora (80 km/h) en una zona residencial, con niños jugando, donde hay familias, en sábado", dijo Sherman Austin, de StopICE.net.

Además, en el video se logra escuchar los gritos de auxilio de González mientras era sometido por los cuatro agentes enmascarados. "¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Tengo el brazo roto!", exclamaba el ciudadano estadounidense en el momento en que los agentes lo arrestaban.

Familiares de González revelaron su estado de salud

Los familiares de González confirmaron que la víctima fue trasladada a un hospital debido a las lesiones graves que sufrió durante el arresto, entre las que aparecía la fractura de un brazo; sin embargo, se desconoce el motivo exacto por el cual los agentes del ICE bloquearon el paso a González, quien es ciudadano estadounidense.

Por su parte, el alcalde de Long Beach, Rex Richardson, publicó en sus redes sociales un video en el que expresó su preocupación por el incidente y pidió que se solicitara una investigación. "Las familias no deberían tener que vivir con miedo en sus propios barrios", declaró la autoridad.

Además, agregó que dio instrucciones al personal de la ciudad para que verificara las circunstancias relacionadas con esta detención y que también documentará todo lo que ocurrió.

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