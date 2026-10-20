Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Alerta máxima familias inmigrantes | Confirman que ICE interrogó a menores de edad cuando se dirigían a su escuela en Nueva Jersey

Un video publicado por 'Estamos Unidos NJ' muestra a agentes del ICE interrogando a niños sobre el estatus migratorio de sus padres en North Bergen, Nueva Jersey

ICE interrogó a menores de edad cuando se dirigían a su escuela.
ICE interrogó a menores de edad cuando se dirigían a su escuela. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
Por
google iconLa República en Google

Recientemente, un grupo activista llamado 'Estamos Unidos NJ' publicó en Instagram un video donde se ve a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) interrogando a unos niños que se dirigían a la escuela en North Bergen, Nueva Jersey, sobre el estatus migratorio de sus padres, lo que ha generado miedo y malestar entre la comunidad.

Puedes ver

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE hiere de gravedad a ciudadano estadounidense durante un arresto en un condado de Los Ángeles

lr.pe

"Esto es totalmente inaceptable y todas las comunidades deberían alzar la voz", dijo el representante demócrata por Nueva Jersey Rob Menéndez durante una entrevista con el medio Noticias Telemundo. Además, agregó que: "Vamos a seguir luchando contra ello".

Asimismo, Menéndez criticó también la vestimentas de los agentes en su comunidad, y aseguró que parece que van "hacia una misión militar", al asegurar que buscan intimidar a los estudiantes camino a la escuela.

Agentes del ICE interrogaron a niños cuando caminaban hacia su escuela

En las imágenes se ve a un agente acercándose a un estudiante que estaba sentado afuera de una cafetería antes de dirigirse a clases. Asimismo, durante la grabación, una mujer confronta a la autoridad migratoria y le exige que deje al menor en paz. "¡Déjalo en paz, es menor de edad! ¡Déjalo en paz!", exclama la mujer.

Ante ello, el agente le responde: "Salga de aquí, saque también a ese perro: va a tener un día realmente malo". La mujer no dejó de reclamarle que no moleste al niño. En respuesta, el agente le vuelve a decir: "Salga de aquí, tiene 12 años", mientras le ordena retirarse y advierte que podría arrestarla por obstrucción a la justicia.

Madre de uno de los menores afectados reveló cómo se encuentra el niño

La madre de un alumno, quien es ciudadano estadounidense y que fue interrogado por agentes federales, dijo que su hijo ha quedado afectado por lo ocurrido, al igual que ella. "Ya (le) han molestado dos veces", reveló Ana sobre su hijo, quien tiene ascendencia hispana, por lo que cree que ese factor fue clave para que se enfoquen en él y no en otros compañeros. "Son niños que van a estudiar. Deberían buscar a personas que no aportan nada bueno y andan haciendo cosas malas", exigió.

Cabe mencionar que la presencia de los agentes federales no es algo nuevo para los miembros de la comunidadd que ahora sienten miedo de salir a la calle para realizar sus actividades diarias. "Todos los días hay algo nuevo: están molestando a niños, a personas con necesidades especiales, algún adulto mayor. No tienen compasión porque es como si tuvieran la meta de llenar las camas de los centros de detención", dijo una joven a Noticias Telemundo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Desde la Vía Expresa Santa Rosa hasta el Anillo Vial: vecinos se unen contra megaproyectos viales cuestionados del MTC

Oportunidades de pasantías en EE. UU.: Universidad Agraria La Molina y la Universidad de California-Davis coordinan programas de intercambio

Hermana del senador Daniel Barragán es la nueva asesora de la presidenta de EsSalud

Latinos en USA

Excelentes noticias | Jueza ordena reactivar el programa de la Lotería de Visas 2027: ¿Cuándo volverán las inscripciones?

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE hiere de gravedad a ciudadano estadounidense durante un arresto en un condado de Los Ángeles

Terror en Walmart | Adolescente fue apuñalado luego de una pelea grupal en el reconocido supermercado: ¿Cuál es su estado?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hermana del senador Daniel Barragán es la nueva asesora de la presidenta de EsSalud

Martín Vizcarra: expresidente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos por complicación cardíaca

Tres gobernadores electos fueron sentenciados: cifra subiría en segunda vuelta