Alerta máxima familias inmigrantes | Confirman que ICE interrogó a menores de edad cuando se dirigían a su escuela en Nueva Jersey

Recientemente, un grupo activista llamado 'Estamos Unidos NJ' publicó en Instagram un video donde se ve a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) interrogando a unos niños que se dirigían a la escuela en North Bergen, Nueva Jersey, sobre el estatus migratorio de sus padres, lo que ha generado miedo y malestar entre la comunidad.

"Esto es totalmente inaceptable y todas las comunidades deberían alzar la voz", dijo el representante demócrata por Nueva Jersey Rob Menéndez durante una entrevista con el medio Noticias Telemundo. Además, agregó que: "Vamos a seguir luchando contra ello".

Asimismo, Menéndez criticó también la vestimentas de los agentes en su comunidad, y aseguró que parece que van "hacia una misión militar", al asegurar que buscan intimidar a los estudiantes camino a la escuela.

Agentes del ICE interrogaron a niños cuando caminaban hacia su escuela

En las imágenes se ve a un agente acercándose a un estudiante que estaba sentado afuera de una cafetería antes de dirigirse a clases. Asimismo, durante la grabación, una mujer confronta a la autoridad migratoria y le exige que deje al menor en paz. "¡Déjalo en paz, es menor de edad! ¡Déjalo en paz!", exclama la mujer.

Ante ello, el agente le responde: "Salga de aquí, saque también a ese perro: va a tener un día realmente malo". La mujer no dejó de reclamarle que no moleste al niño. En respuesta, el agente le vuelve a decir: "Salga de aquí, tiene 12 años", mientras le ordena retirarse y advierte que podría arrestarla por obstrucción a la justicia.

Madre de uno de los menores afectados reveló cómo se encuentra el niño

La madre de un alumno, quien es ciudadano estadounidense y que fue interrogado por agentes federales, dijo que su hijo ha quedado afectado por lo ocurrido, al igual que ella. "Ya (le) han molestado dos veces", reveló Ana sobre su hijo, quien tiene ascendencia hispana, por lo que cree que ese factor fue clave para que se enfoquen en él y no en otros compañeros. "Son niños que van a estudiar. Deberían buscar a personas que no aportan nada bueno y andan haciendo cosas malas", exigió.

Cabe mencionar que la presencia de los agentes federales no es algo nuevo para los miembros de la comunidadd que ahora sienten miedo de salir a la calle para realizar sus actividades diarias. "Todos los días hay algo nuevo: están molestando a niños, a personas con necesidades especiales, algún adulto mayor. No tienen compasión porque es como si tuvieran la meta de llenar las camas de los centros de detención", dijo una joven a Noticias Telemundo.