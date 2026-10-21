Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Padres revelaron que ICE detuvo a su hijo de 19 años durante su cita migratoria

Padres revelaron que ICE detuvo a su hijo de 19 años durante su cita migratoria. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Padres revelaron que ICE detuvo a su hijo de 19 años durante su cita migratoria. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Un nuevo hecho de abuso de poder ocurrió en Estados Unidos por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El pasado 7 de octubre, un joven de apenas 19 años, identificado como Isaac Gallegos, fue detenido por las autoridades migratorias en Charlotte, Carolina del Norte, durante una cita relacionada con su solicitud de asilo.

Joven es detenido por el ICE pese a no tener antecedentes penales

Isaac fue arrestado cuando acudió con sus padres y hermano menor a una cita con las autoridades migratorias. Su padre, César Ríos contó que la familia completa se presentaba periódicamente ante las autoridades a medida que avanzaba su solicitud de asilo.

De acuerdo con lo relatado por el padre, los agentes de investigación le hicieron preguntas a los familiares sobre el caso. Luego, hicieron una llamada a Isaac para que fuera a una habitación aparte y a partir de eso ya no lo volvió a ver más.

"Lo metieron en un cuarto y no lo volvimos a ver", contaron a Univisión. Asimismo, Ríos afirmó que su hijo no tiene antecedentes penales y que todos los integrantes de la familia tienen actualmente un proceso de asilo pendiente.

Se conoció también que Isaac ya ha sido trasladado a un centro de detención en Georgia y que su familia ha logrado contactarse con él en diversas ocasiones por teléfono. Ellos solo están a la espera de recibir noticias sobre el caso, mientras que familias y grupos defensores de inmigrantes continúan difundiendo el caso del joven y buscando apoyo.

Isaac asumió ser el máximo proveedor de su hogar tras accidente de su padre

Originario de Honduras, Isaac llegó a Estados Unidos cuando tenía 10 años. Estudió en Orange High School y, con el paso del tiempo, comenzó a trabajar para ayudar con los gastos de la casa.

Su padre, César Ríos contó a Enlace Latino C que sufrió un accidente automovilístico en el año 2025 y, debido a ello, ya no pudo seguir trabajando. Las operaciones que le realizaron también le impidieron seguir laborando como electricista.

Ante ello, Isaac fue quien asumió las responsabilidades económicas de la casa. "Él asumió las riendas prácticamente del hogar cuando me ocurrió el accidente", señaló Ríos. El joven trabajó en restaurantes, y, por último, consiguió un empleo en el área de mantenimiento de un edificio de apartamentos donde también incluía una vivienda como parte de sus beneficios.