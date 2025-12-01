HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Indignante: Defensoría del Pueblo pide liberación de Urresti | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Colegiado de flagrancia impone más de doce años de cárcel para asaltante de minimarket

Ronaldo Heredia Cieza será condenado a doce años y seis meses en el penal de varones de El Milagro por asalto armado en un minimarket de Trujillo.

Se anunció la pronta incorporación de tres nuevos fiscales provinciales y el diseño de un laboratorio de química y toxicología. Fuente: Difusión.
Se anunció la pronta incorporación de tres nuevos fiscales provinciales y el diseño de un laboratorio de química y toxicología. Fuente: Difusión.

Por asaltar con arma en un minimarket, Ronaldo Heredia Cieza cumplirá su sentencia de doce años y seis meses recluido en el penal de varones de El Milagro, así lo determinaron las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Efectivos policiales capturaron a Heredia Cieza, minutos después de asaltar a mano armada en una tienda ubicada en la urbanización Vista Alegre, donde amedrentó a la trabajadora para llevarse el dinero de la caja registradora, así como su celular y un parlante de sonido.

Gracias al sistema de geolocalización, se ubicó al ahora sentenciado, quien, en el momento de la intervención, aún tenía en su poder los artículos robados, así como el dinero sustraído.

Además de la sentencia que culminará en diciembre de 2037, las juezas de la Corte de La Libertad impusieron una reparación civil de 1 700 soles a favor de la trabajadora y del dueño del minimarket.

El delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, se encuentra tipificado en los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano y sanciona con hasta 20 años de cárcel a quien incurre en él.

Notas relacionadas
Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS
Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

LEER MÁS
Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

LEER MÁS
Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

LEER MÁS
Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

LEER MÁS
ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

LEER MÁS
Personal judicial se beneficia con campaña de salud preventiva

Personal judicial se beneficia con campaña de salud preventiva

LEER MÁS
Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de La Libertad inicia proyecto “Jueces Penales Dialogando con Escolares”

Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de La Libertad inicia proyecto “Jueces Penales Dialogando con Escolares”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025