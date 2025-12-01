Colegiado de flagrancia impone más de doce años de cárcel para asaltante de minimarket

Se anunció la pronta incorporación de tres nuevos fiscales provinciales y el diseño de un laboratorio de química y toxicología. Fuente: Difusión.

Por asaltar con arma en un minimarket, Ronaldo Heredia Cieza cumplirá su sentencia de doce años y seis meses recluido en el penal de varones de El Milagro, así lo determinaron las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Efectivos policiales capturaron a Heredia Cieza, minutos después de asaltar a mano armada en una tienda ubicada en la urbanización Vista Alegre, donde amedrentó a la trabajadora para llevarse el dinero de la caja registradora, así como su celular y un parlante de sonido.

Gracias al sistema de geolocalización, se ubicó al ahora sentenciado, quien, en el momento de la intervención, aún tenía en su poder los artículos robados, así como el dinero sustraído.

Además de la sentencia que culminará en diciembre de 2037, las juezas de la Corte de La Libertad impusieron una reparación civil de 1 700 soles a favor de la trabajadora y del dueño del minimarket.

El delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, se encuentra tipificado en los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano y sanciona con hasta 20 años de cárcel a quien incurre en él.