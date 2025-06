Arrestan a inmigrante afgano y extraductor para tropas estadounidenses durante su audiencia de inmigración en California

Sayed Naser, extraductor afgano de tropas norteamericanas, fue arrestado el pasado 12 de junio durante una audiencia de inmigración rutinaria en San Diego, California. Según un comunicado de AfghanEvac, una organización de apoyo a aliados afganos, el ciudadano entró legalmente al país en 2024 a través de México, luego de que se le permitiera un permiso humanitario.

Ahora, Naser, quien también prestó sus servicios logísticos al Ejército, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Detención de Otay Mesa, de acuerdo con su abogado, quien también añadió que el hombre esperaba un mejor trato luego de haber colaborado tanto tiempo con las fuerzas militares en Medio Oriente.

¿Cómo llegó el ciudadano inmigrante a Estados Unidos?

De acuerdo con el comunicado de AfghanEvac expuesto en su página oficial, el hermano de Sayed Naser falleció en septiembre de 2023 durante la celebración de una boda, a manos de los talibanes. Este suceso obligó al hombre a esconderse junto a su familia en Irán. Un tiempo después, obtuvo una visa humanitaria para Brasil y, más tarde, en julio de 2024, logró ingresar legalmente a territorio estadounidense a través de México.

En un principio, el país le concedió un permiso humanitario. Sin embargo, Naser solicitaría más adelante una visa especial de inmigrante. En este proceso, durante una audiencia previa a su audiencia final de asilo, llegaron los agentes de ICE para proceder con el arresto. De acuerdo con el L.A. Times, en un video que viene circulando por redes sociales, logra verse que los oficiales en cuestión llevaban puestos cobertores en el cuello, mientras el hombre repetía: "Trabajé con el ejército estadounidense. Trabajé con el ejército estadounidense en una zona muy peligrosa de Afganistán".

El medio también afirma que no fue posible contactarse con un representante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para hablar de este caso.

¿Qué sucedió durante la audiencia?

Según AfghanEvac, el juez habría intentado desestimar la solicitud de asilo del extranjero debido a que fue "emitida imprudentemente". Sin embargo, no ampliaron u ofrecieron otra explicación al respecto. Finalmente, el caso no fue desestimado y el juez les concedió a Naser y a Brian McGoldric, su representante legal, más tiempo para responder a la moción, algo que no sucedería pronto puesto que más tarde fue arrestado.

"Estábamos a una audiencia de tener su audiencia de asilo y nos encontramos consternados de estar tan cerca (...) y que esta administración simplemente tenga esta política de 3.000 (inmigrantes) al día y que esté tomando ciegamente lo que parece ser fruta al alcance de sus manos", sentenció el abogado, en referencia a las declaraciones de Stephen Miller, quien dijo el mes pasado que ICE debería arrestar como mínimo a 3.000 extranjeros por día. “Ahora quieren cortocircuitar todo el proceso”, añadió McGoldrick.