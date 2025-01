No habrá disculpas: la obispa presente en la toma de mando de Donald Trump afirma haber recibido amenazas.

Con motivo de la ceremonia de asunción al poder del presidente Donald Trump, Mariann Budde, líder de la Iglesia Episcopal en Washington D. C., presentó un discurso en el que pedía de forma directa al mandatario que tuviera piedad de aquellos que viven con miedo. Frente a ello, el mandario de Estados uNidos ha calificado a Budde de formar parte de la izquierda radical.

Ante ello, la obispa ha señalado para el medio Telemundo que su mensaje a Trump no buscaba ser un reproche, sino una "súplica por parte de la gente más necesitada en nuestro país", afirmó.

¿Por qué la obispa presente en la toma de mando de Donald Trump afirma haber recibido amenazas?

Mariann Budde, lideresa de Iglesia Episcopal", se refirió al discurso de Donald Trump que hacía referencia a que habrán solo dos géneros en su administración. "Señor Presidente, millones de personas han depositado su confianza en usted (..) En nombre de nuestro Dios, le pido que se apiade de las personas de nuestro país que ahora tienen miedo. Hay niños gays, lesbianas y transexuales en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas".

En otro momento, Budde agregó. "Y las personas que recogen nuestras cosechas, limpian nuestros edificios de oficinas, trabajan en granjas avícolas (..) puede que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son delincuentes", declaró Mariann Budde frente a Donald Trump durante la misa en la Catedral Nacional de Washington como parte del las tradiciones del inicio de un nuevo gobierno.

¿Qué dijo Mariann Budde sobre los inmigrantes en Estados Unidos?

La lideresa episcopal también ha señalado que ha recibido amenazas luego de su discurso; sin embargo, los mensajes de apoyo han sido mayores. "Tengo que tener cuidado por ahora (..) Fue la palabra que creo que Dios me dió para ofrecer al pueblo y al presidente", subrayó.

Finalmente, reafirmó su apoyo a los ciudadanos indocumentados que temen ser víctimas de las políticas antimigrantes de Donald Trump. "Hay mucha gente aquí que está con ustedes, apoyándolos. Son parte de nuestro país. Mantengan la fe", finalizó.

Donald Trump durante el discurso de Mariann Edgar Budde. A su lado, el vicepresidente, JD Vance, y a su familia. Foto: Getty Images.

No sería la primera vez que la obispa critica a Donald Trump

Durante su primer gobierno, Mariann Edgar Budde criticó al mandatario por tomarse una fotografía sosteniendo una Biblia frente a la Iglesia Episcopal de San Juan en Washington D. C., hecho que se registró durante las protestas por el asesinato de George Floyd en junio de 2020.

En una entrevista indicó lo siguiente. "Todo lo que ha dicho y hecho es para avivar la violencia... Necesitamos un liderazgo moral y él lo ha hecho todo para dividirnos", manifestó.