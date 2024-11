¡Buenas noticias, inmigrantes! Esta opción te permite aplicar al Parole in Place en EE. UU. este 2024

Existe una alternativa para quienes no pudieron acceder al Parole in Place en Estados Unidos, descubre del cuál se trata. Foto: El Nacional

Existe una alternativa para quienes no pudieron acceder al Parole in Place en Estados Unidos, descubre del cuál se trata. Foto: El Nacional

El programa Parole in Place, una iniciativa del gobierno de Joe Biden para regularizar el estatus migratorio de cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses, ha sido recientemente anulado por orden de un juez en Texas. Esta decisión deja a miles de personas en incertidumbre, ya que veían en este programa una oportunidad para permanecer legalmente en Estados Unidos junto a sus familias.

Jorge Cancino, editor de inmigración en Univisión Noticias, explicó que quienes se inscribieron en el Parole in Place deberán recurrir al sistema anterior, el perdón 601-A, un proceso migratorio complejo que implica requisitos rigurosos y tiempos de espera prolongados, de entre dos y tres años. Este cambio subraya las dificultades para inmigrantes en EE. UU., especialmente ante un sistema de inmigración marcado por las diferencias entre administraciones y decisiones judiciales.

¿Cómo acceder al Parole in Place?

El Parole in Place fue diseñado para facilitar la permanencia legal de ciertos inmigrantes, principalmente cónyuges de ciudadanos estadounidenses, sin que tuvieran que abandonar el país. Este programa se centraba en permitirles solicitar la regularización de su estatus desde Estados Unidos, algo especialmente importante para familias de miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el juez federal que declaró su ilegalidad consideró que el Parole in Place no se ajustaba a las regulaciones migratorias vigentes. Cabe resaltar que este juez fue nombrado en Texas durante el gobierno de Donald Trump, lo que ha generado opiniones encontradas sobre la influencia de designaciones judiciales en decisiones que afectan temas migratorios sensibles.

Para quienes se quedaron sin la posibilidad de acogerse al Parole in Place, la alternativa inmediata es el perdón 601-A, un recurso que, si bien permite a los inmigrantes solicitar su regularización desde Estados Unidos, incluye un procedimiento más exigente y no siempre garantiza resultados inmediatos.

El perdón 601-A es un recurso para que los inmigrantes soliciten su regularización; sin embargo, requiere de un proceso más complejo. Foto: Qazi Law Office

¿Cuánto tarda y cuáles son los requisitos del perdón 601-A?

El perdón 601-A permite a los inmigrantes evitar las penalizaciones que aplican al salir del país y solicitar la residencia sin tener que someterse a una prohibición de reingreso. Este perdón, oficialmente conocido como "perdón por presencia ilegal", implica cumplir con requisitos específicos y estrictos, así como pasar por un proceso de aprobación que, según expertos, puede tardar entre dos y tres años.

Para aplicar al perdón 601-A, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser cónyuge, hijo o padre de un ciudadano estadounidense: el perdón solo es accesible para aquellos que tengan un familiar directo que sea ciudadano de los EE. UU. Demostrar que su familia enfrentará dificultades extremas si es deportado: los solicitantes deben proporcionar pruebas de que su familia se vería gravemente afectada si se les obliga a abandonar el país. No tener antecedentes penales graves: las personas con antecedentes de delitos graves o problemas de seguridad no son elegibles para este proceso.

De acuerdo con Jorge Cancino, estos requisitos, junto con el tiempo de espera, han hecho del perdón 601-A un recurso complicado y poco accesible para algunos inmigrantes. El trámite exige un alto nivel de documentación y de pruebas, lo que, sumado al tiempo de espera y los costos involucrados, puede desanimar a muchos.

La situación migratoria en EE. UU. se mantiene cambiante, y la interacción entre decisiones judiciales y cambios administrativos plantea desafíos adicionales. Aunque el Parole in Place ha sido anulado, el perdón 601-A sigue siendo una de las opciones disponibles para inmigrantes que buscan la regularización de su estatus sin necesidad de abandonar el país. Sin embargo, los tiempos de espera y la rigurosidad de los requisitos mantienen a miles de familias en espera de una solución más viable.