Rosario Flores: "El tema 'Qué bonito' será la canción que más me identifique como artista"

"Yo me siento muy querida por toda Latinoamérica. La verdad, es mi segunda casa porque aquí he cantado muchísimo y me siento muy querida por el público. A Perú he ido muchísimas veces. Hace como dos o tres años, puede ser, y ahora voy con mi disco 'Te lo digo todo y no te digo nada' y el que saldrá en estos días 'Universo de Ley'. Realmente tengo muchas ganas de llegar. Sé que tengo muchísima gente allá esperándome. Cuando estoy en Perú, veo que cantan mis canciones y se emocionan conmigo. La verdad, estoy muy feliz, haciendo las maletas ya, casi lista para irme", dice la ganadora de dos Grammy Latino, Rosario Flores, vía telefónica, a días de llegar a Lima para presentarse el jueves 12 de diciembre.

"Llego con un nuevo disco que sale el 6 de diciembre, 'Universo de Ley', donde repaso mis 33 años en la música. Canto mis éxitos de toda la vida con artistas nacionales e internacionales. Ahora mismo ya pueden buscarlo en YouTube donde hay temas que van desde 'Cómo quieres que te quiera' con Sebastián Yatra y 'Yo te daré' con Carlinhos Brown. Así que, dentro de nada, estaré en la promoción de este nuevo disco que ya casi está saliendo. Sin embargo, no quería dejar de presentar el show del disco anterior en Perú, así que voy para allá. Aparte, da la casualidad tan bonita de que voy con Diego 'El Cigala', quien me encanta. Primero hará su show, luego haré el mío. Y, por supuesto, cantaremos una o dos canciones juntos para darle ese regalo al público".

En YouTube el video de 'Te quiero, te quiero' con El Cigala es un furor.

'Te quiero, te quiero' ha sido maravilloso. Nos salió del corazón a Diego y a mí. Esta canción estaba dentro de mi disco 'Parte de mí'. Hice un show acá en España, invité a Diego a cantarla conmigo y se volvió viral. Tiene millones de visitas. Así que este 12 de diciembre, esa noche maravillosa, Diego y yo estaremos cantando para todo nuestro público.

Has dicho que 'Universo de Ley' es una forma de agradecerle a la vida. ¿Cómo sientes que te ha tratado? ¿Te ha dado muchos "remezones", como decimos en Perú?

Bueno, yo estoy súper agradecida a la vida porque hizo mi sueño realidad de ser artista. He podido mantenerme en la música, que creo que es el regalo más grande que te pueden dar. Y sentirme querida por mi público. La verdad, agradecida, agradecida con la vida y muy feliz, disfrutando cada momento. Estoy disfrutando todo lo que me está pasando porque realmente es muy bonito estar tanto tiempo en la música.

De las cosas que te pasaron, el tema 'Qué bonito' (compuesto para su hermano Antonio, tras su fallecimiento) te llevó a mercados impensados. ¿Qué sentimientos te provoca eso?

'Qué bonito' será la canción que más me identifique como artista. Es una canción que escribí y dediqué a mi hermano Antonio cuando él se fue. Realmente tiene una carga emocional que se siente cada vez que la canto. Ha sido una canción que me ha dado muchísimo, que la gente ha sentido profundamente. Hay muchísimos covers de 'Qué bonito'. La verdad, es un orgullo sentir que ha llegado tanto al corazón de la gente.

Dejaste tu corazón y sentimiento allí.

Pues yo creo que sí. Hay veces que la vida te pone cosas invisibles que no puedes ver, pero siempre digo que mi hermano me mandó esa canción desde el cielo para darme fuerzas y seguir con mi música y mi vida.

También ha incursionado como jurado de realities. Foto: Instagram

¿Y cómo va el tema del documental sobre tu hermano?

Lo está haciendo Alba Flores, la hija de mi hermano, aún se está grabando.

Viniendo de una familia de artistas, además de cantante, eres actriz y has incursionado en el doblaje también. ¿Qué te gustaría hacer en el campo de la actuación?

Pues mira, la verdad, el cine forma parte de mi vida. Cuando era muy joven estuve nominada hasta a los Goya y tengo muchísimas películas y series. Sin embargo, mi vocación siempre fue la música. Todo mi tiempo se lo dedico a la música. Tendría que ser que un director se acordara de mí y me diera un papel bonito. Yo lo haría encantada, pero mi vocación y mi pensamiento siempre están en la música.

¿Con qué cierras el año?

Pues cierro dándole gracias a la vida, pidiéndole paz al mundo, amor y salud. Bueno, que me dé fuerzas y energías para poder cantar todo lo que pueda con este disco nuevo que viene, 'Universo de Ley', donde hago un repaso a toda mi carrera. Será muy bonito y muy emotivo, creo yo.

¿Cuándo y dónde se presentará

Rosario Flores se presentarsá el jueves 12 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel. Lo hará con Diego El Cigala. Entradas en Uneticket.