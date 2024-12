Paloma San Basilio: "No tengo interés en que mi vida sea llevada al streaming"

74 años. Cantante, actriz, escritora y pintora. Paloma San Basilio se encuentra nuevamente entre nosotros. Y lo hace para cumplir una única presentación mañana en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. En encuentro con la prensa, en un hotel miraflorino, derrocha elegancia, delicadeza y franqueza.

De saque dice que no le causa interés que su vida sea llevada al streaming. “La verdad que no tengo mucho interés, me parece que hay mucha distorsión, mi vida es mi vida. Creo que lo más importante de mi vida ya lo he compartido y no me parece, no me gusta abrirme a un canal para contar cosas que no he querido contar. Creo que me parece más interesante un documental sobre esta gira, pesa más en la línea de lo que me gusta hacer. Ahí sí hay una posibilidad de hacerlo, pero creo que nunca voy a ceder a la idea de que hagan un biopic sobre mi vida . No me gusta mucho”.

La madrileña que el reciente 22 de noviembre estuvo de cumpleaños, dijo además que si pensara que le ha faltado hacer algo en su vida sería una persona con una capacidad enorme de ingratitud. “He tenido una vida maravillosa, he hecho más cosas de las que pensaba, me he equivocado muchas veces, pero tengo un recorrido tan rico, inmenso e intenso con tantas variantes que realmente me quedo con todo lo que he hecho. ¿Qué me falta por hacer? Seguir creciendo, seguir buscando, aprendiendo. El hombre es un ser que transita por una búsqueda constante y a mí me parece que en el momento que deja de buscar, de aprender, se muere un poco. Entonces, yo todavía espero vivir un poco más porque tengo aún muchas cosas que aprender y a eso me voy a dedicar”.

Paloma San Basilio responde a todas las interrogantes. Y se le pregunta por la llegada de las plataformas, la nueva forma de escuchar música y el que los cantantes saquen un nuevo tema cada mes. “Ese es un mundo de velocidad que no me interesa y al que no quiero pertenecer, que respeto, pero yo tengo mi lenguaje. Eso no es arte, no es comunicación, es toxicidad y yo no entro dentro de ese tiempo. Hay tanta información constantemente. A mí me gusta el vino de tiempo, el plato que se cocina a fuego lento, contemplar la caída de la tarde sin prisa. Ahí está mi respuesta".

Con Eva Ayllón en reciente encuentro en Chile. Foto: Instagram

La respetada artista que en el concierto del jueves 5 de diciembre tendrá como invitada a Eva Ayllón, habla también de sus proyectos: un libro y una obra de teatro. “En abril próximo quiero contar mi historia en primera persona, en un audiolibro. Otro proyecto que tengo es de teatro. Tenía un poco pendiente el tema de la interpretación porque me encanta la actuación, me gusta mucho, aunque he podido hacer cosas a nivel de teatro musical, pero quería hacer actuación pura y dura porque en el fondo lo único que quiero es seguir aprendiendo y eso es lo que me permite este espectro, como es pintar, escribir, interpretar, ser capaz de ver cuál es tu límite, realmente hasta dónde llegar y ver qué hay dentro de ti”