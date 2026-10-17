Magaly Medina se mostró visiblemente afectada al ver las imágenes de Deysi Araujo junto a una cabra bebé que recientemente adoptó como mascota en su departamento de San Isidro. La situación generó cuestionamientos de especialistas, entre ellos el médico veterinario Pancho Cavero, quien rechazó la presencia del animal en ese entorno.

Durante un reportaje emitido en su programa, se difundieron grabaciones en las que la exvedette aparece pintando la boca del cabrito mientras este permanece con las patas atadas. Las escenas provocaron la inmediata reacción de la conductora, quien calificó el material como impactante y expresó su rechazo a las acciones de Araujo.

Magaly Medina rechaza que Deysi Araujo tenga una cabra bebé en su departamento

Al comentar el caso, la popular ‘Urraca’ sugirió que la llegada de la cabra al condominio podría responder a un intento de llamar la atención o de provocar a sus vecinos, con quienes la exvedette ha mantenido conocidos enfrentamientos. “Esta vez sí creo que se pasó de la raya porque ella, con el fin de provocar a sus vecinos o de llamar la atención… Ya lo había hecho cuando llevó los cuyes, pero los cuyes también en muchos países son mascotas. Esta vez ella se pasó de la raya porque llevó una cabra”, expuso.

La conductora fue más allá y señaló que el animal era víctima de maltrato. “La somete, a mí me parece, a un maltrato animal. ¿Cómo a la cabra la vas a llevar a un departamento? No es un animal doméstico... pero ella la lleva a su departamento. Encima le amarra las patas y la somete a la tortura de pitarle la boca. La tiene toda amarrada”, manifestó.

“Quítenme esas imágenes”: Magaly Medina toma drástica decisión en medio de reportaje sobre Deysi Araujo

Asimismo, dejó en claro que, pese a haber tomado con humor algunas de las ocurrencias de Araujo en el pasado, esta vez no estaba dispuesta a respaldarla. “Ya pues, Deysi, nosotros siempre seguimos el tono de tus burlas, de tus bromas, cuando quieres molestar a tus vecinos ‘pipirisnais’, pero esta vez no te vamos a acompañar porque sí me parece tortuoso, atentatorio, contra este animal. Encima no tiene ni la menor sensibilidad del dolor que puede sentir y lo tiene amarrado. ¡Mira cómo le amarra las patas! Claro, para que no se escape. ¿A tu perro le amarras las patas mientras le pones un disfraz?", increpó.

Finalmente, Magaly exigió a la exvedete devolver al cabrito al lugar de donde fue retirado y terminó interrumpiendo la emisión de las imágenes. “Eso no es, Deysi. Anda deja ese animalito al lugar de donde lo sacaste. Regrésalo a su hábitat natural porque esto sí me parece un exceso que no vamos a apoyar. Por favor, quítenme esas imágenes que son chocantes. Son chocantes las (imágenes) de Deysi y este pobre chivito”, sentenció.