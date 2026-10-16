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Jean Paul Santa María comete infidencia y revela cuál es la única tentación que tiene en medio de su relación con Romina Gachoy

¿Fue infiel? Jean Paul Santa María se sinceró en una reciente entrevista con Magaly Medina y expuso cuál ha sido la única tentación que, hasta la fecha, ha enfrentado en medio de su romance con la uruguaya Romina Gachoy.

Jean Paul Santa María llenó de elogios a Romina Gachoy y asegura estar más que enamorado. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Jean Paul Santa María llenó de elogios a Romina Gachoy y asegura estar más que enamorado. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Jean Paul Santa María llamó la atención al sincerarse sobre su vida sentimental durante una entrevista en el pódcast de Magaly Medina. El cantante habló de su relación con Romina Gachoy y sorprendió al explicar qué considera su mayor tentación, una declaración con la que dejó en claro cuáles son sus prioridades personales y familiares.

Durante la conversación, el artista también destacó el papel que ha desempeñado la modelo uruguaya en la crianza de los niños y compartió detalles de los planes que tienen como familia. Entre ellos figura un viaje a Uruguay para celebrar los 15 años de su hija, quien, además de querer conocer el país, planteó una propuesta relacionada con el dinero destinado a su fiesta de cumpleaños.

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¿Cuál es la única tentación que tiene Jean Paul Santa María?

Jean Paul Santa María fue consultado sobre las tentaciones en su relación con Romina Gachoy y respondió que su principal deseo está relacionado con la felicidad de su familia. El cantante descartó tener interés en buscar algo fuera de su matrimonio y aseguró que el bienestar de su esposa ocupa un lugar fundamental en su vida.

"No existe nada igual que la familia. Mi única tentación es ver a mi familia feliz, ver a mi esposa feliz. No miro a otro lado, tal cual... me derrito por mi esposa, babeo, creo que yo tendría que ser muy sonso", expresó durante la entrevista con Magaly Medina.

En otro momento de la conversación, Santa María elogió la actitud de Romina Gachoy con los niños y recordó cómo los recibió cuando llegaron a casa. Según contó, la modelo los acogió con el mismo afecto, sin establecer diferencias entre ellos.

"Romina, desde que los chibolos llegaron a la casa, los abrazó, sin diferencias, a los tres por igual. Ella es una persona con mucha vocación de servicio", señaló el cantante.

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Jean Paul Santa María viajará a Uruguay con Romina Gachoy y su hija

Además de hablar sobre su matrimonio, Jean Paul Santa María reveló que su familia prepara un viaje a Uruguaypara cumplir el deseo de su hija de conocer el país. La iniciativa forma parte de los planes relacionados con la celebración de los 15 años de la adolescente y permitirá que los cinco integrantes compartan esta experiencia.

El cantante explicó que la propuesta surgió de la propia menor, quien planteó una alternativa para aprovechar el presupuesto de su cumpleaños. En lugar de destinar todo el dinero a una fiesta, sugirió realizar un viaje familiar y reservar una parte para iniciar un negocio.

"(Nos dijo): prefiero con ese dinero hacer un viaje familiar y lo que hayan a invertir en la fiesta, parte de eso me dan para un negocio. Nos dijo que quería ir a Uruguay y nosotros que no ‘queríamos’, dijimos: ‘Vamos a Uruguay’. Así que nos vamos los cinco", relató.

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