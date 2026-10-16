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Cantante del grupo Los Villacorta se pronuncia tras atropellar a adulto mayor y ser detenido por la policía: “No fue mi intención causar daño”

Iván Villacorta, vocalista del grupo de cumbia Los Villacorta, lamentó haber atropellado a un ciudadano ruso de 77 años y reveló cuál es el estado de salud del afectado.

Iván Villacorta fue detenido por la policía tras atropellar a adulto mayor. Foto: Composición LR/x
Iván Villacorta fue detenido por la policía tras atropellar a adulto mayor. Foto: Composición LR/x
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Iván Villacorta, vocalista de la agrupación de cumbia Los Villacorta, rompió su silencio luego del accidente de tránsito que protagonizó en Trujillo, La Libertad, y que dejó herido a un adulto mayor. A través de sus redes sociales, el artista difundió un comunicado en el que expresó su arrepentimiento por lo ocurrido y ofreció disculpas públicas tras el incidente registrado el jueves 15 de octubre.

En el mensaje, el cantante aseguró que no tuvo la intención de lastimar a nadie y manifestó que su principal preocupación es la salud del afectado. "Lamento de corazón lo sucedido. Nunca fue mi intención causar daño a nadie y hoy mi prioridad es su pronta recuperación de la persona afectada", expresó.

Comunicado de Iván Villacorta tras atropellar a adulto mayor. Foto: Instagram.

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¿Cuál es el estado de salud del adulto mayor atropellado por cantante de Los Villacorta?

Iván Villacorta brindó detalles sobre la condición del adulto mayor que resultó herido tras el accidente de tránsito en Trujillo. De acuerdo con la versión del cantante, el afectado es un ciudadano ruso de 77 años que permanece bajo atención médica en una clínica privada y se encuentra fuera de peligro. El artista también afirmó que asumirá los gastos relacionados con su recuperación.

En tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. El vocalista, de 47 años, fue detenido luego del incidente, mientras se esperan los resultados del dosaje etílico para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol, como señalaron algunos testigos.

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Iván Villacorta fue denunciado en 2025

Iván Villacorta también estuvo en el centro de la controversia en 2025, cuando fue señalado por la presunta difusión de un video íntimo en redes sociales en el que supuestamente aparecería el artista.

A sus 47 años, el vocalista es una de las figuras de la orquesta Los Villacorta y es padre de dos niñas. Su rostro también aparece en los videoclips de temas como 'Qué será de ti', 'Qué ciego fui' y 'Un idiota'. Además, años atrás, su nombre fue relacionado sentimentalmente con Pamela López.

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