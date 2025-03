Christian Cueva sobre Pamela López: "No me interesa en lo absoluto, es de lo que más me arrepiento en la vida"

Christian Cueva no deja de protagonizar titulares por sus polémicas reacciones en televisión. Luego de perder los papeles al hablar con Rodrigo González y Gigi Mitre, ‘América hoy’ dio a conocer la conversación que entabló su reportera con el popular ‘Aladino’, quien expresó su furia contra el programa por dejarlo mal parado con sus informes.



El jugador del Club Cienciano se mostró indignado con el programa por dejar entrever que estaría celoso de la nueva relación de Pamela López con el salsero Paul Michael, por lo que habría pedido las cámaras de seguridad de la casa donde vive su expareja. Según Cueva, su única preocupación es el bienestar de sus menores hijos.

Christian Cueva niega interés en Pamela López



Durante su conversación con la periodista de ‘América hoy’, Christian Cueva aseguró que no tienen ningún sentimiento hacia Pamela López. “Esta mujer, a mí, no me interesa en absoluto. Es de lo que más me arrepiento en la vida”, fue su tajante declaración.



El ahora pareja de Pamela Franco negó que siga interesado en López. “Lo único que busco es a mis hijos”, añadió. “La señora no es dueña de nada, no es duela del departamento donde viven mis hijos. El dueño soy yo. Lo único que me preocupa son mis hijos”, añadió enfurecido.

Por otro lado, el exseleccionado nacional dio a entender que sus pequeños no la están pasando bien, por ello las nanas se habrían ido del hogar. “Ya sé el tema que están pasando mis hijos. Tengo tanta información”, indicó.

Christian Cueva amenaza con demandar a 'América hoy'



El futbolista Christian Cueva manifestó su descontento por no haber podido ofrecer en vivo su versión de los hechos, ya que el programa había concluido. Durante la llamada, ‘Aladino’ expresó su frustración, señalando que deseaba hablar en vivo para aclarar los hechos.



“Yo voy a hablar en vivo, si quieren que yo hable, yo hablaré (...) ustedes ya están siendo malditos con todas las cosas”, manifestó con evidente enojo. Además, el futbolista acusó al programa de distorsionar la información a su favor y advirtió que consideraría acciones legales contra el canal. “Ustedes están siendo malos, ustedes cada cosa la ponen a su manera. Se están pasando conmigo y si tengo que denunciar, lo voy a hacer la denuncia, Verónica”, concluyó.