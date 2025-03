La cantante peruana Daniela Darcourt se pronunció este martes 19 de marzo en el programa 'América hoy' luego de recibir una ola de críticas por anunciar que no participaría en la marcha contra la inseguridad, convocada para este viernes 21 en la Plaza San Martín. En un primer momento, la artista había declarado que el evento estaba “politizado” y que podrían haber “delincuentes y caviares” infiltrados, lo que generó gran malestar en redes sociales.

Frente a la polémica, la intérprete de 'Señor mentira' decidió rectificar su postura y confirmó que sí se unirá a la protesta convocada tras el asesinato del cantante Paul Flores, de Armonía 10. En su intervención, aseguró que su intención no fue desacreditar la marcha, sino aclarar que no era una de las organizadoras. “Siempre fue nuestro propósito (ir a la marcha). Nosotros nunca hemos querido descentralizar absolutamente nada, ni desunir absolutamente nada”, declaró Darcourt.

Daniela Darcourt asegura que no se retractó por presión social

Durante su entrevista en 'América hoy', Daniela Darcourt explicó que su equipo había recibido invitaciones formales por parte de autoridades para asistir a sesiones informativas. “Lo que pasa es que hemos recibido correos. Hemos recibido incluso una invitación formal para ser parte de una sesión donde se hable con nosotros, con gente del Gobierno y del Estado (...) Si no queríamos ir, era justamente para que no utilicen esta foto dichosa de ‘aquí estamos conversando’ para pasar por agua tibia todas las cosas”, comentó la cantante, detallando cómo se dio el proceso antes de que decidieran no participar en un primer momento.

Sin embargo, el temor de que existieran infiltrados en la manifestación motivó su reserva inicial. “No vamos a hacer uno, ni 100 ni mil. Van a ser millones de personas marchando”, indicó.

Por otro lado, la artista se mostró abierta a reconocer su equivocación: “Errar es de humanos y hubo un error de comunicación. Yo personalmente lo acepto”. Además, ofreció disculpas a quienes se sintieron aludidos por sus declaraciones sobre los “caviares” y recalcó que no se refería a los ciudadanos que saldrán a protestar. “Cuando mencioné la palabra caviar, evidentemente no lo decía por mi gente, y no he llamado delincuente ni caviar a ninguna de las personas que está saliendo a marchar”, afirmó.

Daniela Darcourt reafirmó su apoyo a la causa y aclaró que su decisión no responde a presiones externas. “Yo y todos mis compañeros no hemos salido a rectificarnos por una presión social y quiero que lo entiendan”, dijo. La salsera también dejó en claro que asistirá a futuras convocatorias. “Yo me uno a esta marcha, me uno a la del 28 y a todas las que vayan a ver de aquí en adelante”, sentenció.