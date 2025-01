Carlos Cacho, conocido maquillador de celebridades, no dudó en lanzar duras críticas hacia la figura de Magaly Medina, refiriéndose a ella como un producto comercial más que una verdadera "diva" de la televisión peruana. En una reciente entrevista con Christopher Gianotti en su canal de YouTube, Cacho se mostró enfático en su apreciación de Gisela Valcárcel, quien, según él, merece ser considerada como la verdadera diva del país.

"Históricamente, la diva del país es Gisela", expresó el estilista, dejando claro que para él, la 'Urraca' no reúne las características necesarias para ostentar dicho título. A pesar de reconocer el éxito de la periodista, Cacho remarcó que la conexión de Gisela con su público y su trayectoria profesional no tienen comparación.

Carlos Cacho y su apoyo a Gisela Valcárcel

El polémico maquillador destacó la independencia de Gisela Valcárcel, quien, según él, construyó su carrera a base de esfuerzo personal y sin depender de nadie más. "Ella no le debe nada a nadie, solo a su público", afirmó Cacho con orgullo, señalando que la conductora de 'El Gran Show' es "buena, justa, noble y adorada" por su audiencia. Carlos Cacho no solo tiene palabras de admiración hacia Gisela, sino que también se siente honrado de contarla entre sus amigas cercanas.

Por otro lado, la crítica de Cacho a Magaly Medina fue contundente. Si bien reconoció que la conductora de 'Magaly TV, la firme' ha logrado gran éxito, lo achacó a la forma en que maneja su negocio. "El éxito no se discute", dijo, pero añadió que su carrera se basa en invadir la privacidad de las personas y generar controversia, un estilo que, según Cacho, ha causado daño a muchos. "Una diva tiene un pueblo que la quiere y no un pueblo que ha sufrido por ella", sentenció.

Las críticas de Cacho a Magaly Medina y su estilo de trabajo

Carlos Cacho también expresó que la figura de Magaly se ha fortalecido a costa del sufrimiento de los "agraviados" en su programa. "Para su gran público, lo que ella hace es fabuloso", aseguró, refiriéndose al hecho de que la audiencia de Medina parece poco afectada por las consecuencias de su estilo de trabajo.

Para Cacho, esto demuestra una falta de empatía por parte del público, que disfruta del contenido sin considerar el impacto en las personas afectadas: "Yo no me estoy quejando, pero yo también he sido víctima de su negocio. Qué chévere cuando dice que ella es quien es, pero hay que preguntarle a los damnificados si tienen la misma opinión”, afirmó con contundencia.