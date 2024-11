La actriz y comediante Dayanita vuelve a generar titulares, no solo por su evolución personal, sino también por la atención que despierta entre figuras del mundo deportivo. En un reciente episodio del podcast 'Con señal TV', la integrante de 'JB en ATV' dejó en shock a los conductores y la audiencia al revelar que un reconocido y famoso futbolista de la selección peruana le escribió hace poco y, desde ese momento, mantienen comunicación constante. La revelación no solo sorprendió al público, sino que también encendió las redes, especulando sobre la identidad del deportista.

Durante la conversación, Dayanita compartió algunos reveladores detalles sobre quién sería este jugador de la actual selección peruana. "Me gustan mayores", sostuvo la comediante, lo cual aumentó aún más las especulaciones. Cabe destacar que, hace unas semanas, Topito, su expareja, había dejado entrever que un 'pelotero' del 'equipo de todos' le habría enviado candentes mensajes a la artista nacional.

Dayanita expone conversaciones con famoso futbolista de la selección peruana

La actriz cómica Dayanita se presentó en un programa de 'Con señal TV', en el cual no dudó en exponer a uno de los futbolistas más famosos de la selección peruana, con quien reveló, que mantiene conversaciones desde hace poco. "¿Te han escrito futbolistas?", le preguntaron y, fiel a su estilo, lo contó todo.

"Sí, hace poco tuve una conversación con uno de ellos. No puedo decir nada...", sostuvo. Sin embargo, cuando le preguntaron por el origen de este famoso jugador, afirmó que se trata de uno de los más conocidos de la selección peruana y expuso un curioso detalle.

"Sí (es de la selección peruana). Me encantan mayores, juega en el extranjero. Es conocido. Yo nunca me he fijado en la cara", añadió. Asimismo, descartó que se trate de Luis Advíncula, dejando abierta la posibilidad a varios nombres de los denominados 'consagrados' de la selección peruana.

Dayanita habría recibido propuesta de futbolista de la selección peruana

La revelación de Topito fue hecha en un podcast hace poco más de un mes. En el, habló sobre el interés de un futbolista en Dayanita, lo cual dejó al público expectante. Aunque el comediante prefirió no revelar la identidad del jugador, sí insinuó que se trata de un jugador de la selección peruana. En tono bromista, describió cómo algunos de estos personajes públicos, a pesar de hacerle bromas en el pasado por su relación con la comediante, ahora le escriben mensajes privados a través de Instagram.

“El mismo que se burlaba de mí por estar con ella, luego le escribió ofreciéndole dinero. Hasta un futbolista, que todos conocen, le escribió”, comentó Topito entre risas, mientras el conductor del podcast intentaba obtener más detalles. Sin embargo, Topito prefirió mantener el misterio y dejó abierta la posibilidad de compartir más información en una futura aparición. “Lo dejo ahí, ya vendrá la segunda parte”, añadió, aumentando la intriga entre los oyentes.

Cómico 'Topito' revela que un futbolista le escribió por Instagram a Dayanita.

Dayanita revela que se someterá a nueva cirugía

Además de las especulaciones sobre su vida personal, Dayanita también ha captado la atención por sus recientes transformaciones estéticas. En una entrevista con Magaly Medina, la actriz detalló los procedimientos a los que se ha sometido, invirtiendo aproximadamente 12,000 dólares en cirugías como lipoescultura, lipomarcación y aumento de caderas y glúteos. Ahora, la influencer ha revelado sus planes para una cirugía de reasignación de sexo, un paso importante que planea llevar a cabo en Tailandia.

La comediante explicó que el proceso postoperatorio de sus cirugías estéticas ha sido desafiante, especialmente por las molestias que le han impedido dormir cómodamente. A pesar de ello, se siente satisfecha con los resultados obtenidos hasta ahora y está lista para continuar con sus planes. Dayanita, conocida por su papel en 'JB en ATV', ha recibido elogios tanto de sus seguidores como de sus colegas, quienes la han apoyado en esta fase de su vida personal y profesional.