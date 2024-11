El polémico romance entre Christian Cueva y Pamela Franco no solo ha acaparado titulares, sino también ha sido motivo de parodias en el programa cómico ‘JB en ATV’. La comediante Dayanita, en el papel de Pamela Franco, y Chikiplum, como Christian Cueva, recrearon de manera humorística esta historia de amor, sorprendiendo a los espectadores con escenas que incluyeron besos y muestras de afecto.

En los sketchs, el programa abordó momentos icónicos de la relación, como el famoso beso robado con el que la pareja oficializó su romance. Asimismo, no dejaron de incluir referencias a su reciente colaboración musical ‘Cervecero’, que ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas.

Dayanita sobre los besos en escena con Chikiplum: “Lo seguiré besando”

Tras las escenas emitidas, Dayanita se pronunció sobre los comentarios generados por los besos que compartió con Chikiplum durante el sketch. “Lo seguiré besando, solo espero que no se enamore”, declaró en tono jocoso. La comediante también bromeó sobre la situación, agregando: “No sé si tendrá a alguien (pareja), pero esto es parte de mi trabajo. Lo único que hice fue darle el beso de Pamela y 'Chiki Cueva'”.

Durante el episodio, Dayanita protagonizó cinco besos con Chikiplum, desatando risas entre los televidentes y los miembros del elenco del programa. “Si la escena lo amerita, lo seguiré haciendo. Yo tengo enamorado, así que no vaya a ser que de tanto beso se enamore”, agregó la actriz.

El sketch generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron la creatividad y humor del programa, otros lo consideraron una sátira atrevida. Lo cierto es que ‘JB en ATV’ volvió a captar la atención del público, reafirmando su capacidad para abordar temas mediáticos desde una perspectiva cómica.

Dayanita expone conversaciones con famoso futbolista de la selección peruana

Semanas atrás, la actriz cómica Dayanita se presentó en un programa de 'Con señal TV', en el cual no dudó en exponer a uno de los futbolistas más famosos de la selección peruana, con quien reveló, que mantiene conversaciones desde hace poco. "¿Te han escrito futbolistas?", le preguntaron y, fiel a su estilo, lo contó todo.

"Sí, hace poco tuve una conversación con uno de ellos. No puedo decir nada...", sostuvo. Sin embargo, cuando le preguntaron por el origen de este famoso jugador, afirmó que se trata de uno de los más conocidos de la selección peruana y expuso un curioso detalle.

"Sí (es de la selección peruana). Me encantan mayores, juega en el extranjero. Es conocido. Yo nunca me he fijado en la cara", añadió. Asimismo, descartó que se trate de Luis Advíncula, dejando abierta la posibilidad a varios nombres de los denominados 'consagrados' de la selección peruana.