Después de la polémica entrevista de Pamela López en ‘Amor y fuego’, donde reveló diferentes detalles de su relación con Christian Cueva, el hermano del futbolista no dudó en criticarla duramente en redes sociales. “Jamás te voy a permitir que mientas”, resaltó Marcial en su extenso mensaje compartido en Instagram.

La situación entre Pamela López y Christian Cueva se torna cada vez más complicada. Tras la reciente entrevista que la trujillana ofreció en el programa ‘Amor y fuego’, en la que abordó nuevamente las infidelidades del futbolista y su falta de apoyo económico hacia sus hijos, el hermano de Cueva no tardó en responder.

Marcial Cueva lanza misil contra Pamela López

En medio de la mediática batalla entre Christian Cueva y Pamela López, luego de la entrevista de la trujillana en el programa de espectáculos, el hermano del futbolista no habría tolerado las declaraciones de su excuñada. Marcial Cueva, mediante sus historias en Instagram, aseguró que ‘desenmascará’ a la expareja de su hermano.

“Te gusta hacer de tu vida un circo, no te importa en lo más mínimo la salud mental de los bebés, te sientas en un programa donde sabes que todo es morbo, no te quieres ni un poquito, quedar mal en televisión nacional, pero la avaricia puede más como siempre”, escribió inicialmente en su pronunciamiento.

Asimismo, Marcial publicó una imagen de Christian Cueva junto a sus hijos menores en una videollamada para refutar las afirmaciones de Pamela López.

“Te gusta hacer de tu vida un circo, no te importa en lo más mínimo la salud mental de los bebés, te sientas en un programa donde sabes que todo es morbo, no te quieres ni un poquito, quedar mal en televisión nacional, pero la avaricia puede más como siempre. Acá no vengo a defender a nadie, él tiene su culpa como tú también, una relación de locos, pero jamás te voy a permitir que mientas”, añadió duramente.

Marcial Cueva desmintió a Pamela López sobre visitas de Christian Cueva a sus hijos. Foto: Instagram

¿La considera una mentirosa?

Cabe señalar que el hermano de Christian Cueva también calificó a Pamela López como mentirosa, generando gran impacto en las redes sociales.

“Te voy a desenmascarar siempre, mentirosa. Acá muestro estas fotos que mi propio hermano nos manda cada vez que ve a sus hijos; él tiene que ingeniárselas para verlos o llamarlos porque tú no los dejas ver. Ya me cansé de aguantar tus estupideces, quiérete un poquito, quiere a tus hijos; lo que tengas que resolver, hazlo en privado y con la justicia”, concluyó en su contundente misil para su excuñada.