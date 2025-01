Pamela López, madre de los tres hijos de Christian Cueva, reveló en una reciente entrevista en 'Amor y fuego' que el futbolista estaría involucrado en prácticas de vigilancia para perjudicarla. López detalló que dos personas se le acercaron en una discoteca y le informaron que Cueva estaba pagando para 'flashearla', un término que inicialmente no comprendió, pero que luego descubrió hace referencia a un tipo de vigilancia.

Por otro lado, López también destacó que, a pesar de la tensa situación, Christian Cueva no ha mostrado interés en sentarse a una mesa de conciliación, lo que aumenta la complejidad de la situación. Además, la empresaria mencionó que el abogado de 'Aladino' la contactó para advertirle sobre las declaraciones que haría en su aparición televisiva, una maniobra que intensifica las tensiones.

Pamela López revela que Cueva pagó para 'flashearla'

En su intervención en 'Amor y fuego', Pamela López no solo habló de la vigilancia, sino que también explicó con detalles cómo se enteró de las acciones de Cueva. "Hace poco me encontré en una discoteca con dos personas que se me acercaron y me dijeron, no sé si sea verdad, que él está pagando flashearme", relató. Aunque la información le fue comunicada de manera informal, López expresó su inquietud por las posibles implicaciones que esta situación podría tener.

Luego, la empresaria compartió su sorpresa al descubrir que el término 'flashear' hacía referencia a "reglaje", es decir, a la vigilancia constante de sus movimientos. "No entendí qué era ese término, después averigüé y significa ‘reglaje’, que él manda a seguirme, la intención no la sé", dijo. Esta práctica, que según ella estaría siendo pagada por 'Aladino', le ha generado preocupación y desconfianza sobre las intenciones de su aún esposo.

Abogado de Christian Cueva le habría enviado advertencia a Pamela López

Durante la misma entrevista, Pamela López también relató un intento de presión legal por parte de Christian Cueva. Según Pamela, el abogado del futbolista la contactó horas antes de su aparición en 'Amor y fuego' para advertirle sobre lo que podría decir. "Justamente su abogado se comunicó el día de ayer con mi abogada, indicando que hoy, a las 12, nos teníamos que reunir para que tenga cuidado con lo que voy a decir", expresó López.