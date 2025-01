Luego de su mediática separación con Christian Cueva, Pamela López ha sido vista en diferentes ocasiones con Luis Fernando Rodríguez, por lo que se cree que existe más que una amistad entre ellos. Sin embargo, la trujillana ha aclarado que solo se están conociendo, por lo que no habría ‘interferido’ cuando él estaba con Nardha Velarde.

Recordemos que Pamela López, hace unos meses, negó tajantemente que haya iniciado un romance con Luis Fernando Rodríguez, tras la difusión de imágenes que mostraban una gran cercanía entre ambos. Ante ello, Nardha Velarde solamente decidió alejarse de su expareja, evitando brindar declaraciones al respecto.

Pamela López negó amistad con Narda Velarde

Este lunes 13 de enero, Pamela López apareció en el set de ‘Amor y fuego’, donde desmintió los rumores de una supuesta relación con Luis Fernando Rodríguez, pero también aprovechó para aclarar qué pasó con Nardha Velarde.

“Ya lo he aclarado en su momento, no estoy con él”, señaló la trujillana, desmintiendo las acusaciones de haber interferido en la relación de ‘El Diablo’ y Velarde.

Asimismo, Pamela López aclaró que no mantuvo una relación de amistad con Nardha Velarde, minimizando así las especulaciones que la relacionan con Luis Fernando Rodríguez. “Prefiero no hablar de la señora porque nunca afianzamos una amistad, nunca fue mi amiga”, añadió tras ser consultada.

Pamela López sobre su vínculo con Luis Fernando Rodríguez

Por otro lado, Pamela López también abordó las controversias que envuelven a Luis Fernando Rodríguez, quien fue mencionado en un informe del programa ‘Magaly TV, la firme’ en diciembre del año pasado, tras ser detenido por la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Ella destacó que Rodríguez ha afirmado que se trata de meras especulaciones sin fundamento.

“En algún momento se lo pregunté muy por encima porque tampoco quiero involucrarme mucho. Me dijo que son sus temas y que los resolverá. No he visto nada fuerte, solo rumores. Él me contestó por videollamada ese día. Estaba con su primo cenando”, detalló.