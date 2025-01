Magaly Medina disfruta de unas tranquilas vacaciones en España, donde, como es habitual, se toma un tiempo para celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia y su esposo, Alfredo Zambrano. Sin embargo, en este 2025, la presentadora de ATV ha decidido cumplir un anhelo personal: conocer las impresionantes auroras boreales en Finlandia, un destino que nunca había visitado.

A través de videos compartidos en TikTok, se puede apreciar la felicidad de la pareja durante esta travesía europea. No obstante, la presentadora de 61 años no imaginó que una seguidora le cuestionaría su decisión de viajar sin la compañía de su madre. La ‘Urraca’, lejos de intimidarse, respondió de manera rápida y contundente.

Magaly da singular respuesta a usuaria que la critico por viajar sin su madre

En un video de TikTok, Magaly Medina aparece caminando sonriente junto a su esposo, Alfredo Zambrano, lo que generó un comentario de una seguidora que le consultó el porqué no lleva a su madre en sus viajes al exterior. Este tipo de cuestionamientos no son nuevos, ya que, en ocasiones anteriores, varios cibernautas también han criticado la ausencia de su hijo en sus vacaciones.

“Siempre me pregunto, ¿por qué Magaly no lleva de viaje a su mamá?”, se aprecia en el comentario de TikTok. La conductora, lejos de sentirse incómoda, respondió de manera directa: “Viaja”, aclarando que su madre también tiene sus propios planes personales. Con esta respuesta, la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ dejó en claro que no se desentiende de su progenitora, quien, al igual que ella, disfruta de momentos programados para su esparcimiento. Además, han sido vistas en diversas ocasiones compartiendo entrañables momentos familiares, lo que refuerza su cercanía.

Magaly Medina le responde a usuaria por pregunta sobre su madre. Foto: TikTok.

Magaly Medina le paga los ‘caprichos’ a su esposo Alfredo Zambrano, según su hermana

En una entrevista para su pódcast, Magaly Medina tuvo como invitada a su hermana Mariella Medina. Allí, durante un intercambio de ideas sobre el éxito y las relaciones, ambos protagonizaron un momento de tensión. La conversación tomó un giro inesperado cuando Mariela hizo referencia a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, lo que sorprendió a la conductora de ‘Magaly TV: la firme’.

"Hay gente que piensa 'búscate lo que no tienes'. Si tú eres una mujer de éxito, no necesitas un hombre con plata. (...) Por ejemplo, tú eres una mujer exitosa, tú le pagas los viajes a tu esposo, le compras cosas, le compras la ropa, así", le dijo Mariela Medina a Magaly, dejándola muy incómoda.

La ‘urraca’ no dudó en interrumpirla y la confrontó: "¿Acaso un hombre exitoso puede atraer a una mujer joven a la que le financie todo, mientras que yo debo costearle a un hombre un viaje? No, nunca he estado interesada en los ‘carga carteras’, Mariela, lo siento". Con estas palabras, dejó clara su postura sobre las relaciones y las expectativas económicas en el ámbito amoroso.