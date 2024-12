Samahara Lobatón vivió una Navidad en familia junto a sus dos hijas y su pareja, Bryan Torres. La influencer de 23 años no escatimó en esfuerzos ni gastos para hacer feliz a su hija mayor, Xianna, a quien sorprendió con un regalo espectacular en Nochebuena.

Emocionada, la hija de Melissa Klug presumió en su cuenta oficial de Instagram el conmovedor momento en que su pequeña recibe el obsequio, dejando ver la enorme felicidad de Xianna, fruto de su relación con su expareja Youna. Con más de 1 millón de seguidores, Samahara no dudó en compartir este emotivo instante para que todos pudieran disfrutar de la alegría de su hija.

¿Qué le regaló Samahara Lobatón a su hija Xianna?

Samahara Lobatón publicó en sus historias de Instagram una imagen de su hija disfrutando de un espectacular regalo navideño. La pequeña Xianna, de 4 años, se muestra muy sonriente sobre una motocicleta personalizada en color rosado, mientras intenta aprender a manejarla. Además, la influencer aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje a su hija, resaltando su alegría en este momento especial.

"Siempre me encanta cumplir toda tu lista de deseos", escribió Samahara junto a la fotografía que compartió en sus redes sociales. De esta manera, la exchica reality demuestra estar viviendo uno de sus mejores momentos familiares, luego del nacimiento de Ainara, quien tiene 2 meses y fue presentada en televisión nacional el 24 de diciembre.

La hija de mayor de Samahara Lobatón en su regalo de Navidad. Foto: Instagram.

Samahara Lobatón lloró en vivo tras palabras de Melissa Klug

El 24 de diciembre, Samahara Lobatón apareció en ‘América Hoy’ para presentar a su segunda hija. Durante el programa, recibió un emotivo saludo de su madre, Melissa Klug, quien recordó que este año la familia no contaría con la presencia de su abuelita, doña Ángela.

“Gracias por esos dos tesoros que me regalaste, la dicha de ser abuela. Esta Navidad es un poco distinta porque no tenemos a la persona que más hemos amado en nuestra vida. Estoy orgullosa del ser humano en el que te has convertido”, le dijo Klug a su hija Samahara en un video que compartió el programa de América TV.

Tras escuchar esas palabras, Samahara Lobatón lloró en vivo al recordar a su abuelita, doña Ángela Solari de Orbegozo. Visiblemente afectada, expresó: "Ella nos crió a todas, estuvo con mi hija, y lo que más me duele es que no pudo conocer a Ainara, no pudimos disfrutarla". Doña Ángela falleció el 21 de marzo de 2024 a los 97 años debido a complicaciones de salud, como septicemia y fallo renal, fue una figura clave en la vida de Samahara y su familia.