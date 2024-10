Después de dejar atrás sus problemas personales y celebrar juntos el nacimiento de su primera hija en común, Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecieron juntos en un evento. Este lunes 28 de octubre, el cantante y la influencer anunciaron su regreso y una nueva oportunidad para su relación.



Samahara Lobatón y Bryan Torres se reconcilian



A pesar de las ideas y vueltas en su relación, Samahara Lobatón asegura que siempre han sido una familia, incluso antes del nacimiento de su segunda bebé. Sobre su separación con Bryan, la hija de Melissa Klug indicó: "Le pusimos pausa de un mes y medio".



Asimismo, Lobatón confirmó que han llevado terapia de pareja y que eso los ha ayudado a madurar como pareja. "Hemos recurrido a la ayuda profesional y eso no nos hace ni más ni menos. Vimos la manera de llevarnos mejor y poder sacar adelante nuestra familia (...) antes de explotar, intento pensar, hablar y relajarme. Es difícil cuando tienes hijos. Son una bendición, pero siempre genera un estrés", dijo.

Samahara Lobatón y Bryan Torres destacaron que las experiencias vividas les han permitido crecer y mejorar como padres. Foto: Kevinn García / URPI-LR

En tanto, Bryan Torres, quien abandonó un concierto por el nacimiento de su hija, resaltó que la terapia no solo le ha ayudado a ser una mejor pareja, sino también un mejor ser humano.



¿Por qué se reconciliaron Samahara Lobatón y Bryan Torres?



Al ser consultada sobre qué los motivó a retomar su romance, Samahara Lobatón sostuvo que no solo fue por el hecho de que iban a tener una hija en común, sino también por el amor que sienten. "Por los dos, si no hay amor, por más que quieras recuperar tu familia, no va pasar", dijo la joven.



"Siempre ha habido amor. Hay amor familiar, personal (...) si no tuviéramos amor, no hubiera habido esta reconciliación ni esa mejoría", acotó Torres, quien aseguró que ayuda mucho a Samahara en la crianza de su bebé, desde el día uno.



¿Samahara Lobatón y Bryan Torres se casarán?



Aunque al principio Samahara Lobatón descartó llegar al altar junto a Bryan Torres, ahora se muestra abierta a nuevas oportunidades. “Nunca imaginé ser mamá, y ahora tengo dos hermosos hijos. Ya no puedo descartar nada”, afirmó.



Asimismo, Lobatón contó que volvieron a convivir, luego de haberse separado. "Yo me mudé… ahora nos mudamos, hace seis meses (...) tenemos horarios diferentes, no solemos estar mucho tiempo los dos en la casa", expresaron. “Es complicado por el tema laboral”, añadió el salsero.



Ambos destacaron que las experiencias vividas les han permitido crecer y mejorar como padres. "Hemos aprendido de nuestros errores... Tenemos una familia que debemos sacar adelante por los niños. Estamos juntos, pero siempre aprendiendo el uno del otro", comentaron.



Samahara Lobatón y Bryan Torres festejarán juntos el Halloween



Samahara Lobaton, quien aseguró que tenía planeado ligarse si su bebé nacía por cesárea, y Bryan Torres estarán presentes en la quinta edición del Reggaetón Lima Festival, el cual se llevará a cabo este jueves 31 de octubre en el Estadio Nacional.

Tito ‘El Bambino’, Nicky Jam, Yandel y más artistas serán parte del Reggaetón Lima Festival. Foto: difusión

En el Reggaetón Lima Festival estarán artistas internacionales, tales como Tito ‘El Bambino’, Nicky Jam, Yandel, Arcángel, Lenny Tavárez, Rkm & Ken-Y, De La Ghetto, Nio García, Charanga Habanera, Los 4 de Cuba y Tony Dize, entre otros. Todavía quedan algunas entradas disponibles en Teleticket.