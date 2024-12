Ivana Yturbe ha dado que hablar tras sincerarse sobre el complicado inicio de su relación con Beto Da Silva en el reciente episodio del podcast de Magaly Medina. Durante la conversación, la modelo y exreina de belleza reveló que la dinámica de pareja en sus primeros días fue "medio traumática", dejando entrever que no todo fue color de rosa en su historia de amor. Con total franqueza, explicó cómo las emociones intensas y las dificultades iniciales pusieron a prueba su vínculo, mostrando un lado humano y real de las relaciones que muchas veces no se ve reflejado en las redes sociales.

Entre los detalles más llamativos de su confesión, Ivana reconoció que en ese entonces solía tener constantes berrinches, lo que generaba tensiones y desbalances en su relación con el futbolista. Sin embargo, con el tiempo y el aprendizaje mutuo, ambos lograron superar los obstáculos iniciales, fortaleciendo su relación. "No dejamos que llegara al punto de toxicidad porque, en ese tiempo, ninguno estaba tan enganchado", acotó.

Las emotivas confesiones de Ivana Yturbe sobre su relación con Beto Da Silva

Antes de entrar en detalles sobre su relación con Beto Da Silva, Ivana Yturbe no dudó en describir cómo los conflictos del pasado y las circunstancias complicadas influyeron en su conexión durante los primeros meses. En una charla sincera y sin filtros en el podcast de Magaly Medina, la modelo admitió que ambos enfrentaron confusiones emocionales y situaciones externas que dificultaron el inicio de su romance.

"Claro (empezó medio traumática). Fue medio que estábamos, pero no estábamos y nos queríamos, pero no nos queríamos y era superraro, teníamos cosas del pasado. Yo seguía trabajando en el programa ('Esto es guerra') con mi ex (Mario Irivarren) era bien complicado", contó la modelo peruana.

"Nunca dejamos que llegara al punto de la toxicidad porque siento que en ese momento ninguno estaba enganchado (...) Yo era la berrinchuda, es la verdad. En ese momento, fue que dijimos 'vamos con todo'", acotó Ivana Yturbe.