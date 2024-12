En una reciente entrevista en el popular podcast de Magaly Medina, la modelo peruana Ivana Yturbe dejó a todos boquiabiertos al abordar uno de los temas más delicados de su vida personal: la posibilidad de una infidelidad por parte de su esposo, el futbolista Beto Da Silva. Con la sinceridad que la caracteriza, la exchica reality expresó que, de ser cierta una traición de este tipo, no sería solo a ella a quien estaría afectando.

"No solo me traicionó a mí, sino también a su familia", aseguró, dejando entrever el impacto emocional y familiar que tendría una situación así. Cabe resaltar que, hasta el momento, Ivana Yturbe y Beto Da Silva son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana y cuentan con muchos seguidores, quienes esperan que su amor sea para siempre, por el bienestar de su familia.

Ivana Yturbe asegura que no perdonaría infidelidad de Beto Da Silva

Durante su conversación con Magaly Medina, Ivana Yturbe no se guardó nada y habló con franqueza sobre cómo enfrentaría una hipotética infidelidad de Beto Da Silva. La modelo reflexionó sobre las consecuencias emocionales y familiares de una traición, dejando claro que no toleraría excusas como el consumo de alcohol para justificar un acto de este tipo. Con una postura firme y crítica, la influencer expresó su decepción hacia quienes minimizan sus acciones bajo el efecto del alcohol, resaltando la importancia de la responsabilidad en una relación de pareja.

"Qué pena, me daría mucha pena porque pobre, ¿no? Malogró una familia y no solo me traicionó a mí, sino a su familia por estar ebrio, por no saber 'estoy ebrio, sabes que no me voy a comportar, me voy'. Claro, todos lo usan como excusa 'hay no amor, sorry estaba ebrio', imagínate, no es una excusa", reveló la exintegrante de 'Combate' y 'Esto es guerra'.