Christian Domínguez, conocido cantante y líder de la agrupación Gran Orquesta Internacional, sorprendió al revelar una de las experiencias más impactantes que vivió con sus fanáticas durante un concierto. En una entrevista exclusiva para el canal de YouTube de Katty Villalobos, el artista confesó que temió por su vida debido a la efusividad desmedida de algunas seguidoras que lo pusieron en una situación extrema. “Casi me muero”, expresó el cumbiambero al recordar este episodio que, aunque ocurrió sobre un escenario, lo marcó profundamente.

Además de relatar este tenso momento, Domínguez no esquivó las preguntas sobre Karla Tarazona, su expareja y madre de uno de sus hijos. El también actor se sinceró respecto al lugar que ocupa Tarazona en su vida, asegurando que tiene un lugar especial en su corazón y, pese a que aún no retoman su relación sentimental, no sabe qué podría pasar en un futuro cercano.

Christian Domínguez impacta al contar dura experiencia con sus fanáticas

Durante la conversación con Katty Villalobos, Christian Domínguez reveló uno de los momentos más difíciles que ha vivido a lo largo de su carrera como cantante. El líder de Gran Orquesta Internacional relató cómo una situación con sus fanáticas casi termina en tragedia. “Un día casi me muero porque las fans se me vinieron encima y casi me ahogo. Todavía salgo al escenario y todavía tengo miedo”, confesó el artista, evidenciando que el incidente dejó una marca en su vida.

El cantante explicó que la emoción y efusividad de sus seguidoras en aquel concierto se desbordaron, al punto de poner en riesgo su integridad física. Aunque el hecho ocurrió hace algún tiempo, Domínguez admitió que este tipo de situaciones aún le generan cierto temor al presentarse en vivo. “Es algo que nunca se olvida”, añadió el cantante, asegurando que desde entonces toma mayores precauciones al interactuar con el público para evitar cualquier eventualidad.