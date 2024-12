Luego de que un reportero de ‘Amor y fuego’ le consultara a Christian Domínguez si se había borrado el tatuaje de su expareja Pamela Franco, el cantante logró ponerse muy nervioso ante la incógnita y soltó la palabra ‘amor’ hacia Karla Tarazona, quien lo acompañaba en su vehículo cuando fueron abordados.



Christian Domínguez comete lapsus frente a cámara



Todo comenzó cuando Christian Domínguez mostró signos de nerviosismo durante su entrevista con las cámaras del programa ‘Amor y fuego’, al ser interrogado sobre el estado de un tatuaje que se hizo hace unos años en honor a su expareja, Pamela Franco. Fue ahí donde no pudo evitar la incomodidad ante la pregunta sobre si ya había decidido eliminarlo.

“He hecho algunos cambios, algunas modificaciones para que se parezca a otra persona, a mi hijita. Hay que hacer algunos cambios y yo dije que iba a hacerlo con tiempo. Necesito hacerme más cosas”, resaltó al inicio.



En esa misma línea, Karla Tarazona, que se encontraba al costado de Christian Domínguez, aseguró que no lo obligó a cambiar el tatuaje. “Justamente yo no digo nada para evitar problemas. Yo ya le he dicho, el día que se haga un tatuaje, en dónde se lo tiene que hacer”, mencionó la presentadora, mirando atentamente al cantante.



Fue ahí donde Christian Domínguez soltó una peculiar palabra, lo que terminó sorprendiendo a todos. “Amor, tú…”, mencionó el cumbiambero y ocasionó que Karla Tarazona estallara en risas. El cantante prosiguió y acotó: “Esta chica me pone nervioso”.

¿Están nuevamente juntos?



Por otro lado, Kurt Villavicencio, en una entrevista con el podcast ‘Café con la Chevez’, ofreció su perspectiva sobre la estrecha relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, expresando sus dudas sobre la posibilidad de que el líder de la Gran Orquesta Internacional pueda cambiar su comportamiento o convertirse en un hombre fiel.

“Por más que Christian diga que no han oficializado, que digan lo que digan, ellos ya son marido y mujer. A mí no me van a venir con vainas, pues. Para mí, ellos están, y mi preocupación es, como le he dicho a Christian, que él no va a cambiar por mucha terapia que lleve, porque es algo que tiene adentro, está en su ADN, que de repente se le va, no sé, al tercer año, al segundo año o desde el primer día juega con varias”, mencionó al respecto de ambos conductores de televisión.