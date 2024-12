La trayectoria de Tula Rodríguez en la televisión comenzó a los 15 años, cuando se unió al staff de bailarinas de un programa. Desde entonces, su presencia en pantalla ha sido inconfundible, destacándose no solo como conductora, sino también como vedette.



Su estilo irreverente y su capacidad para conectar con el público la han llevado a ser una de las personalidades más queridas del medio. En una película que grabó durante la década de los 90, la llegaron a apodar la ‘Peludita’. A continuación, conoce el motivo detrás.

¿Por qué la apodaron ‘La peludita’?



El apodo ‘Peludita’ surgió durante su participación en la película ‘Pantaleón y las visitadoras’, estrenada en 1999. En este filme, Tula Rodríguez interpretó a una de las ‘visitadoras’, un personaje que se convirtió en un ícono de la cultura popular peruana.

Tula Rodríguez participó en la película 'Pantaleón y las visitadoras'. Foto: difusión

La película ‘Pantaleón y las visitadoras’, dirigida por Francisco Lombardi, es una adaptación de la novela homónima de Mario Vargas Llosa. En este contexto, Tula Rodríguez interpretó a ‘Peludita’, una de las mujeres enviadas a un destacamento militar en la selva peruana. Su personaje tenía la misión de satisfacer las necesidades de los soldados, lo que le otorgó un papel significativo en la trama y, por ende, en la memoria colectiva del público.

La interpretación de Tula Rodríguez fue aclamada, y su personaje se convirtió en un símbolo de la época. La combinación de su talento actoral y su carisma frente a las cámaras hizo que ‘Peludita’ resonara en la mente de los espectadores, consolidando su lugar en la farándula peruana y el inicio de su gran carrera artística.



¿Cómo fue el inicio de Tula Rodríguez en la televisión?



Desde sus inicios en la televisión, Tula Rodríguez ha demostrado ser una artista multifacética. A los 15 años, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo, participando en un casting que cambiaría su vida. En una entrevista, recordó cómo fue seleccionada para unirse al staff de bailarinas, a pesar de su juventud y la incertidumbre que sentía en ese momento.

“Tenía menos de quince años, era una niña, no entiendo cómo, la verdad. Yo me muero si mi hija lo hace. De ahí me dijeron para estar en el staff de bailarinas, yo me asusté porque además estaba en el colegio. Fui al casting con mi mamá, y Julio Cevallos era quien decidía y dijo: ‘Ya, que esa chiquita se queda’. Me hizo bailar y quedé”, confesó Tula, reflejando la sorpresa que siente al recordar sus inicios.

A lo largo de su carrera, Tula Rodríguez ha sabido reinventarse y adaptarse a los cambios en la industria del entretenimiento. Su apodo ‘Peludita’ no solo representa un personaje, sino que también simboliza la conexión que ha establecido con su audiencia a lo largo de los años. Su carisma y autenticidad han hecho de ella una figura querida y respetada en el medio.



Actualmente, Tula Rodríguez continúa siendo un referente en la televisión peruana, demostrando que su legado va más allá de un apodo. Su historia inspira a nuevas generaciones de artistas que buscan dejar su huella en el mundo del espectáculo.