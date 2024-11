La reconocida conductora de televisión Tula Rodríguez ha captado la atención de sus seguidores al anunciar una inesperada decisión: vender la mayoría de su ropa y la de su hija. A través de sus redes sociales, especialmente en su cuenta oficial de Instagram, la exvedette compartió la noticia, acompañándola con una confesión que sorprendió a muchos.

¿Por qué Tula Rodríguez venderá casi toda su ropa?

Durante una transmisión en vivo, Tula Rodríguez mostró las prendas y zapatos que venderá próximamente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reflexión personal de la conductora sobre su compulsión a la compra de ropa. La exbailarina explicó que su acumulación de prendas podría deberse a un posible Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). La actriz afirmó que, a lo largo del tiempo, ha ido acumulando una cantidad significativa de ropa, muchas de las cuales están casi nuevas o en perfecto estado.

“Hoy es el último día que se queda la ropa acá porque mañana ya voy a empezar a empaquetar,” mencionó Tula Rodríguez, dando inicio a su explicación sobre la venta de sus pertenencias. La actriz y presentadora detalló que planea realizar un cambio significativo en su hábito de compra, dejando claro que su propósito es evitar seguir acumulando ropa de manera excesiva. "¿Por qué tengo tanta ropa? Que te puedo decir, debo tener mis TOC,” afirmó la presentadora de TV.

Tula Rodríguez aprovechó el momento para reflexionar sobre su conducta de compra, reconociendo que a menudo adquiría prendas de manera impulsiva. Explicó que su nueva meta es solo comprar cuando verdaderamente necesite algo y no acumular objetos innecesariamente. "Voy a comprar solamente cuando necesite algo, me compraré para eso solamente, ya no voy a comprar ni acumular," enfatizó.

Tula aclaró que la ropa que está poniendo a la venta está en excelentes condiciones, muchas de las prendas son nuevas o han sido usadas en contadas ocasiones. También mencionó que, aunque algunas prendas tienen pequeños detalles, para ella tienen un valor sentimental, lo cual las hace aún más especiales.