La conocida conductora de televisión Tula Rodríguez protagonizó un conmovedor episodio en el programa 'Mande quien mande' al lado de su única hija, Valentina Carmona, quien está próxima a cumplir 16 años. Este evento marcó una ocasión especial para ambas, no solo por la cercanía del cumpleaños de Valentina, sino también por el emotivo mensaje que la joven le dedicó a su madre frente a las cámaras.

Tula Rodríguez se emociona con detalle de su hija

Tula Rodríguez acudió al programa de América Televisión junto a Valentina como parte del segmento del reality 'Dulce desafío', donde ambas se encargaron de seleccionar la torta para la celebración del próximo cumpleaños de la adolescente. La actividad, que parecía ser una sencilla dinámica, se transformó en un momento de gran emoción para la conductora, quien no pudo contener las lágrimas al recibir una inesperada sorpresa de su hija.

En medio de la transmisión, Valentina dedicó un conmovedor mensaje a su madre a través de un video previamente grabado, en el que expresó su gratitud y amor por Tula Rodríguez. Sus palabras reflejaron la estrecha relación que comparten y tocaron profundamente a la conductora.

"Hola mami, el mejor regalo por mis 16 años eres tú, estar a tu lado. Gracias por siempre estar para mí, en lo bueno y en lo malo. Gracias por darme consejos y acompañarme siempre. Estoy muy agradecida de que tú seas mi mamá y muy contenta de poder siempre estar a tu lado. Le agradezco a Dios que tú seas mi mamá y solo quiero decirte que te amo hoy, mañana y siempre", expresó Valentina en el mensaje, generando aplausos y emotividad en el set.

Visiblemente conmovida, Tula Rodríguez abrazó a su hija y compartió unas palabras. Entre lágrimas, la conductora destacó el impacto positivo que Valentina ha tenido en su vida y la fuerza que encuentra en su rol de madre.

"Dicen que nosotros les damos la vida, pero definitivamente, cuando Valentina llegó a mi vida, ella me dio la vida a mí. Yo vivo por ella y para ella. Lo único que pido a Dios es ser cada vez mejor persona para poder ser un ejemplo para mi hija. Nosotros hemos pasado por momentos diferentes, y si yo no la hubiera tenido a ella, yo no podría estar parada", manifestó Tula.