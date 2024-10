La cantante Milena Zárate denunció un acto de agresión y discriminación en el aeropuerto de Las Vegas, Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó un video en el que explicó que dos mujeres la atacaron mientras esperaba un vuelo hacia Chicago. Según Zárate, las agresoras se burlaron de su origen latino y de la música que estaba editando en su celular. La cantante no dudó en grabar el rostro de ambas mujeres, identificadas por sus vestimentas: una con camiseta negra y otra con camisa de cuadros rojos.

El incidente ocurrió cuando Zárate estaba editando un video que incluía música de cumbia, lo que aparentemente molestó a las mujeres. “Acabo de sufrir agresión y discriminación por ser latina en el aeropuerto de Las Vegas. Solo por ser latina”, expresó la artista en la descripción del video que compartió. La cantante también afirmó que una de las agresoras, vestida de rojo, llegó a tomar su cargador y arrojárselo. “Desde que llegué, esta señora ha pretendido hacerme la vida imposible”, agregó Zárate, quien se mostró indignada por la situación.

Milena Zárate denuncia discriminación en aeropuerto de Las Vegas

Milena Zárate aseguró que la agresión en el aeropuerto comenzó de manera verbal y se intensificó cuando una de las mujeres, quien parecía estar siguiendo sus movimientos, tomó su cargador. La cantante narró que el acoso persistió durante su estancia en la terminal, donde las mujeres la grabaron sin su consentimiento. “Estaban grabándome y acosándome todo el tiempo”, explicó. Además, Zárate denunció que una de las agresoras, a pesar de ser también latina, la ninguneó y mostró una actitud despectiva.

El video de denuncia de Zárate rápidamente se viralizó en redes sociales, generando apoyo de sus seguidores, quienes aplaudieron su valentía por no quedarse callada. “No hay que quedarse callados ante la discriminación, venga de donde venga”, comentó un seguidor en su video. Otros usuarios resaltaron la importancia de reportar este tipo de incidentes a las autoridades locales para que las responsables sean sancionadas por sus acciones.

Milena Zárate se pronuncia tras desalojo de vivienda de Greissy Ortega y sus hijos

Hace unas semanas, la hermana de Milena Zárate, Greissy Ortega estuvo en medio de la polémica tras sufrir un desalojo de su vivienda en Lince. Quien no tardó en opinar sobre este terrible momento fue Milena. Esta última manifestó a través de su cuenta de Instagram, días atrás, que no mantenía relación con su familiar. Por su parte, Zárate no ha sido ajena a lo que vienen atravesando sus sobrinos y se pronunció al respecto. "¿Hasta cuándo? ¿Qué más tienen que pasar los más inocentes? (...) Qué tristeza!!!", señaló la cantante.

Milena Zárate se pronuncia tras desalojo de su hermana Greissy y sus sobrinos. Foto: captura/Instagram

