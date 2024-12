La relación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa ha dado un nuevo paso con su reciente convivencia. Ambos han decidido compartir su hogar y disfrutar de esta nueva etapa juntos. Waldir ha expresado su felicidad por mudarse con Daniela, destacando lo bien que se siente en su nuevo entorno gracias a los cuidados y atenciones de la cantante. Por su parte, Daniela ha mostrado su satisfacción y seriedad respecto a su relación con Waldir, resaltando la importancia de su entorno cercano y su compromiso con su pareja.

Waldir Felipa anuncia está viviendo con Daniela Darcourt

El bailarín expresó su alegría por esta nueva etapa: “Estamos viviendo juntos, recién hace unos días me acabo de mudar con ella, estamos felices y contentos. Ella me engríe, me cocina todos los días y lo hace bastante rico, no me hace extrañar tanto mi casa en Chincha”, comentó Waldir Felipa, resaltando el cariño y dedicación que recibe de la cantante.

Por su parte, Daniela Darcourt también manifestó su satisfacción y seriedad respecto a su relación con Waldir Felipa. “Estoy muy feliz y contenta. Yo voy en una línea en la que para juegos no estoy, y actualmente tengo un círculo muy cerrado con mis amigos, mi novio, mi madre y equipo, y no necesito nada más”, declaró la artista, subrayando la importancia de su entorno cercano y su compromiso con su pareja.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa ya son ‘padres’

Daniela Darcourt reveló que está disfrutando de una etapa de ‘padres’ junto a su pareja, Waldir Felipa, ya que ambos adoptaron a su primer ‘bebé’, un adorable cachorrito. "(Waldir me decía que ya tienen su bebito) Es un cachorrito, se llama Mambo y estamos contentos porque de verdad es como una etapa de papis, digámoslo así", dijo la cantante de 28 años.

Por su parte, Waldir Felipa, campeón del reality ‘El gran show’, compartió detalles sobre esta nueva etapa de convivencia con Daniela Darcourt. " Mambo es un cachorrito de 3 meses que es como nuestro bebé, es el engreído”, compartió Waldir, de 30 años.