A pesar de los difíciles momentos que vivió tras la eliminación temporal de su video ‘Señor Mentira’ de YouTube, Daniela Darcourt atraviesa una etapa muy especial en su relación con el bailarín Waldir Felipa. Durante su participación en la preventa de América TV hablaron con el programa ‘América Hoy’ y la pareja reveló que ya está conviviendo junta en la casa de la salsera. Además, hicieron un tierno anuncio: adoptaron a su primer ‘bebé’, un cachorrito llamado ‘Mambo’.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa ya son ‘padres’

Daniela Darcourt reveló que está disfrutando de una etapa de ‘padres’ junto a su pareja, Waldir Felipa, ya que ambos adoptaron a su primer ‘bebé’, un adorable cachorrito. "(Waldir me decía que ya tienen su bebito) Es un cachorrito, se llama Mambo y estamos contentos porque de verdad es como una etapa de papis, digámoslo así", dijo la cantante de 28 años.

Por su parte, Waldir Felipa, campeón del reality ‘El Gran Show’, compartió detalles sobre esta nueva etapa de convivencia con Daniela Darcourt. El bailarín, originario de Chincha, reveló que su pareja lo mima mucho, ayudándolo a sentir menos nostalgia de su hogar. "Estamos contentos viviendo juntos. Me hace no extrañar tanto mi casa en Chincha. Además, me regaló a Mambo, un cachorrito de 3 meses que es como nuestro bebé, es el engreído”, compartió Waldir, de 30 años.

¿Cómo se conocieron Daniela Darcourt y Waldir Felipa?

Hace unos meses, Daniela Darcourt, de 28 años, fue invitada al programa ‘América Espectáculos’, donde conversó con Rebeca Escribens sobre su relación con Waldir Felipa y su situación sentimental actual. “(¿Estás en amores?) Sí, yo lo conocí (Waldir) bailando, literal. Nos conocemos hace varios años también, tenemos historia tras escena. Yo no me voy a hacer la loca, no voy a decir que no y a la vez estoy comiendo mi chicharrón. Es mi vida y yo decido qué cosas hacer y qué no”, aseguró Darcourt, quien su novio Waldir pertenece al staff de sus bailarines.